https://sputnikarabic.ae/20230731/أمريكا-تعلن-مشاركتها-في-محادثات-السعودية-بشأن-أوكرانيا-1079640426.html
أمريكا تعلن مشاركتها في محادثات السعودية بشأن أوكرانيا
أمريكا تعلن مشاركتها في محادثات السعودية بشأن أوكرانيا
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر اليوم الإثنين أن واشنطن تؤيد إجراء محادثات متعددة الأطراف في السعودية بشأن أوكرانيا 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T18:25+0000
2023-07-31T18:25+0000
2023-07-31T18:25+0000
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وأكد ميلر خلال إفادة صحفية أن "المسؤولين الأمريكيين يعتزمون أيضا المشاركة في هذه المحادثات".وقال ميلر معلقا على القمة التي من المتوقع أن تبدأ هذا الأسبوع في جدة السعودية: "بالطبع نحن ندعم هذه القمة".ونوه ميلر إلى أن "واشنطن تعطي الأولوية لضمان تمثيل كييف في الأحداث التي سيتم فيها مناقشة حل دبلوماسي للصراع الأوكراني".وأضاف ميللر "فيما يتعلق بما إذا كان المسؤولون الأمريكيون سيشاركون أم لا، فأنا على استعداد لتأكيد أن هذه هي القضية".وأعلن الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الإثنين، أن بلاده مستعدة للمشاركة في محادثات السلام بشأن أوكرانيا، التي تنظمها المملكة العربية السعودية، فقط في حال مشاركة طرفي النزاع فيها.وأجاب لوبيز على سؤال طرحته "سبوتنيك" حول محادثات السلام المقبلة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، حيث قال الرئيس المكسيكي: "إذا اتفقت كل من أوكرانيا وروسيا على البحث عن حل لتحقيق السلام، فسنشارك، إذا اتفقت أطراف النزاع واجتمعت (دول أخرى) لهذا الغرض. نحن ندافع عن السلام... إذا تم تمثيل دولتين فنعم، سنشارك".
https://sputnikarabic.ae/20230731/مصدر-روسي-لـسبوتنيك-حول-مفاوضات-جدة-لحل-الأزمة-الأوكرانية-التسوية-مستحيلة-دون-روسيا-1079599412.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
أمريكا تعلن مشاركتها في محادثات السعودية بشأن أوكرانيا
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر اليوم الإثنين أن واشنطن تؤيد إجراء محادثات متعددة الأطراف في السعودية بشأن أوكرانيا
وأكد ميلر خلال إفادة صحفية أن "المسؤولين الأمريكيين يعتزمون أيضا المشاركة في هذه المحادثات".
وقال ميلر معلقا على القمة التي من المتوقع أن تبدأ هذا الأسبوع في جدة السعودية: "بالطبع نحن ندعم هذه القمة".
ونوه ميلر إلى أن "واشنطن تعطي الأولوية لضمان تمثيل كييف في الأحداث التي سيتم فيها مناقشة حل دبلوماسي للصراع الأوكراني".
في الوقت نفسه، رفض ميلر الإعلان عن قائمة الدول التي ستشارك في المنتدى القادم.
وأضاف ميللر "فيما يتعلق بما إذا كان المسؤولون الأمريكيون سيشاركون أم لا، فأنا على استعداد لتأكيد أن هذه هي القضية".
وأعلن الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الإثنين، أن بلاده مستعدة للمشاركة في محادثات السلام بشأن أوكرانيا، التي تنظمها المملكة العربية السعودية، فقط في حال مشاركة طرفي النزاع فيها.
وأجاب لوبيز
على سؤال طرحته "سبوتنيك" حول محادثات السلام المقبلة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، حيث قال الرئيس المكسيكي: "إذا اتفقت كل من أوكرانيا وروسيا على البحث عن حل لتحقيق السلام، فسنشارك، إذا اتفقت أطراف النزاع واجتمعت (دول أخرى) لهذا الغرض. نحن ندافع عن السلام... إذا تم تمثيل دولتين فنعم، سنشارك".