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https://sputnikarabic.ae/20230731/مصدر-روسي-لـسبوتنيك-حول-مفاوضات-جدة-لحل-الأزمة-الأوكرانية-التسوية-مستحيلة-دون-روسيا-1079599412.html
مصدر روسي لـ"سبوتنيك" حول مفاوضات جدة لحل الأزمة الأوكرانية: التسوية مستحيلة دون روسيا
مصدر روسي لـ"سبوتنيك" حول مفاوضات جدة لحل الأزمة الأوكرانية: التسوية مستحيلة دون روسيا
أكد مصدر روسي لوكالة "سبوتنيك"، في تعليقه على الأنباء الأخيرة بشأن مفاوضات في جدة لحل الأزمة الأوكرانية من دون وجود روسيا، استحالة قيام تسوية للأزمة الأوكرانية... 31.07.2023, سبوتنيك عربي
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مصدر روسي لـ"سبوتنيك" حول مفاوضات جدة لحل الأزمة الأوكرانية: التسوية مستحيلة دون روسيا

09:31 GMT 31.07.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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يتبع
أكد مصدر روسي لوكالة "سبوتنيك"، في تعليقه على الأنباء الأخيرة بشأن مفاوضات في جدة لحل الأزمة الأوكرانية من دون وجود روسيا، استحالة قيام تسوية للأزمة الأوكرانية دون وجود روسيا ومراعاة مصالحها المشروعة.
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