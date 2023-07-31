https://sputnikarabic.ae/20230731/الرئيس-المكسيكي-لن-نشارك-في-المفاوضات-الخاصة-بأوكرانيا-بمعزل-عن-مشاركة-روسيا-1079638753.html
الرئيس المكسيكي: لن نشارك في المفاوضات الخاصة بأوكرانيا بمعزل عن مشاركة روسيا
الرئيس المكسيكي: لن نشارك في المفاوضات الخاصة بأوكرانيا بمعزل عن مشاركة روسيا
أعلن الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الإثنين، أن بلاده مستعدة للمشاركة في محادثات السلام بشأن أوكرانيا، التي تنظمها المملكة العربية... 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T16:18+0000
2023-07-31T16:18+0000
2023-07-31T16:18+0000
المكسيك
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/08/1064886968_0:210:2899:1840_1920x0_80_0_0_b6e315f662bcb190efa907a496077d5d.jpg
مكسيكو سيتي- سبوتنيك. وأجاب لوبيز على سؤال طرحته "سبوتنيك" حول محادثات السلام المقبلة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، حيث قال الرئيس المكسيكي: "إذا اتفقت كل من أوكرانيا وروسيا على البحث عن حل لتحقيق السلام، فسنشارك، إذا اتفقت أطراف النزاع واجتمعت (دول أخرى) لهذا الغرض. نحن ندافع عن السلام... إذا تم تمثيل دولتين فنعم، سنشارك".وأردف: "المستفيد الوحيد هو صناعة الأسلحة والصناعات الحربية، لا نريد التعود على هذه الحرب التي تكلف الكثير من الأرواح والمعاناة الإنسانية، بالإضافة إلى إثارة عدم الاستقرار في العالم - الاقتصادي والسياسي، نعم ، نحن مع أي اقتراح سلمي".وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، أن الاجتماع بشأن أوكرانيا في السعودية، سيكون مفيدا إذا كان يساعد الغرب على إدراك عدم جدوى "خطة زيلينسكي".وقالت في إيجاز صحفي تعليقا على خطط إجراء مفاوضات في جدة، بشأن تسوية أوكرانية بمشاركة دول غربية: "الآن يتم اقتراح عدد أكبر من المبادرات المختلفة. نحن على اتصال بالشركاء، أما بالنسبة للحدث الذي تعقده المملكة العربية السعودية، إذا كان يساعد الغرب على فهم الطريق المسدود بالكامل لخطة زيلينسكي، فسيكون مفيدًا".
https://sputnikarabic.ae/20230731/مصدر-روسي-لـسبوتنيك-حول-مفاوضات-جدة-لحل-الأزمة-الأوكرانية-التسوية-مستحيلة-دون-روسيا-1079599412.html
المكسيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/08/1064886968_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_38758bd06140e05c0cf83173a52950dd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
المكسيك, روسيا
الرئيس المكسيكي: لن نشارك في المفاوضات الخاصة بأوكرانيا بمعزل عن مشاركة روسيا
تابعنا عبر
أعلن الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الإثنين، أن بلاده مستعدة للمشاركة في محادثات السلام بشأن أوكرانيا، التي تنظمها المملكة العربية السعودية، فقط في حال مشاركة طرفي النزاع فيها.
مكسيكو سيتي- سبوتنيك. وأجاب لوبيز على سؤال طرحته "سبوتنيك" حول محادثات السلام المقبلة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، حيث قال الرئيس المكسيكي: "إذا اتفقت كل من أوكرانيا وروسيا على البحث عن حل لتحقيق السلام، فسنشارك، إذا اتفقت أطراف النزاع واجتمعت (دول أخرى) لهذا الغرض. نحن ندافع عن السلام... إذا تم تمثيل دولتين فنعم، سنشارك".
المكسيك قدمت اقتراحها الخاص لتحقيق السلام في أوكرانيا من خلال وساطة البابا فرانسيس ورئيس وزراء الهند والأمين العام للأمم المتحدة.
وأردف: "المستفيد الوحيد هو صناعة الأسلحة والصناعات الحربية، لا نريد التعود على هذه الحرب التي تكلف الكثير من الأرواح والمعاناة الإنسانية، بالإضافة إلى إثارة عدم الاستقرار في العالم - الاقتصادي والسياسي، نعم ، نحن مع أي اقتراح سلمي".
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، أن الاجتماع بشأن أوكرانيا في السعودية، سيكون مفيدا إذا كان يساعد الغرب على إدراك عدم جدوى "خطة زيلينسكي".
وقالت في إيجاز صحفي
تعليقا على خطط إجراء مفاوضات في جدة، بشأن تسوية أوكرانية بمشاركة دول غربية: "الآن يتم اقتراح عدد أكبر من المبادرات المختلفة. نحن على اتصال بالشركاء، أما بالنسبة للحدث الذي تعقده المملكة العربية السعودية، إذا كان يساعد الغرب على فهم الطريق المسدود بالكامل لخطة زيلينسكي، فسيكون مفيدًا".