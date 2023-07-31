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https://sputnikarabic.ae/20230731/الرئيس-المكسيكي-لن-نشارك-في-المفاوضات-الخاصة-بأوكرانيا-بمعزل-عن-مشاركة-روسيا-1079638753.html
الرئيس المكسيكي: لن نشارك في المفاوضات الخاصة بأوكرانيا بمعزل عن مشاركة روسيا
الرئيس المكسيكي: لن نشارك في المفاوضات الخاصة بأوكرانيا بمعزل عن مشاركة روسيا
أعلن الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الإثنين، أن بلاده مستعدة للمشاركة في محادثات السلام بشأن أوكرانيا، التي تنظمها المملكة العربية... 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T16:18+0000
2023-07-31T16:18+0000
المكسيك
روسيا
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مكسيكو سيتي- سبوتنيك. وأجاب لوبيز على سؤال طرحته "سبوتنيك" حول محادثات السلام المقبلة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، حيث قال الرئيس المكسيكي: "إذا اتفقت كل من أوكرانيا وروسيا على البحث عن حل لتحقيق السلام، فسنشارك، إذا اتفقت أطراف النزاع واجتمعت (دول أخرى) لهذا الغرض. نحن ندافع عن السلام... إذا تم تمثيل دولتين فنعم، سنشارك".وأردف: "المستفيد الوحيد هو صناعة الأسلحة والصناعات الحربية، لا نريد التعود على هذه الحرب التي تكلف الكثير من الأرواح والمعاناة الإنسانية، بالإضافة إلى إثارة عدم الاستقرار في العالم - الاقتصادي والسياسي، نعم ، نحن مع أي اقتراح سلمي".وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، أن الاجتماع بشأن أوكرانيا في السعودية، سيكون مفيدا إذا كان يساعد الغرب على إدراك عدم جدوى "خطة زيلينسكي".وقالت في إيجاز صحفي تعليقا على خطط إجراء مفاوضات في جدة، بشأن تسوية أوكرانية بمشاركة دول غربية: "الآن يتم اقتراح عدد أكبر من المبادرات المختلفة. نحن على اتصال بالشركاء، أما بالنسبة للحدث الذي تعقده المملكة العربية السعودية، إذا كان يساعد الغرب على فهم الطريق المسدود بالكامل لخطة زيلينسكي، فسيكون مفيدًا".
https://sputnikarabic.ae/20230731/مصدر-روسي-لـسبوتنيك-حول-مفاوضات-جدة-لحل-الأزمة-الأوكرانية-التسوية-مستحيلة-دون-روسيا-1079599412.html
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المكسيك, روسيا
المكسيك, روسيا

الرئيس المكسيكي: لن نشارك في المفاوضات الخاصة بأوكرانيا بمعزل عن مشاركة روسيا

16:18 GMT 31.07.2023
© AFP 2023 / ALFREDO ESTRELLAالرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
© AFP 2023 / ALFREDO ESTRELLA
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أعلن الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الإثنين، أن بلاده مستعدة للمشاركة في محادثات السلام بشأن أوكرانيا، التي تنظمها المملكة العربية السعودية، فقط في حال مشاركة طرفي النزاع فيها.
مكسيكو سيتي- سبوتنيك. وأجاب لوبيز على سؤال طرحته "سبوتنيك" حول محادثات السلام المقبلة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، حيث قال الرئيس المكسيكي: "إذا اتفقت كل من أوكرانيا وروسيا على البحث عن حل لتحقيق السلام، فسنشارك، إذا اتفقت أطراف النزاع واجتمعت (دول أخرى) لهذا الغرض. نحن ندافع عن السلام... إذا تم تمثيل دولتين فنعم، سنشارك".
المكسيك قدمت اقتراحها الخاص لتحقيق السلام في أوكرانيا من خلال وساطة البابا فرانسيس ورئيس وزراء الهند والأمين العام للأمم المتحدة.
وأردف: "المستفيد الوحيد هو صناعة الأسلحة والصناعات الحربية، لا نريد التعود على هذه الحرب التي تكلف الكثير من الأرواح والمعاناة الإنسانية، بالإضافة إلى إثارة عدم الاستقرار في العالم - الاقتصادي والسياسي، نعم ، نحن مع أي اقتراح سلمي".
قوات لواء القطب الشمالي في القطاع الجنوبي لمنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
مصدر روسي لـ"سبوتنيك" حول مفاوضات جدة لحل الأزمة الأوكرانية: التسوية مستحيلة دون روسيا
09:31 GMT
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، أن الاجتماع بشأن أوكرانيا في السعودية، سيكون مفيدا إذا كان يساعد الغرب على إدراك عدم جدوى "خطة زيلينسكي".
وقالت في إيجاز صحفي تعليقا على خطط إجراء مفاوضات في جدة، بشأن تسوية أوكرانية بمشاركة دول غربية: "الآن يتم اقتراح عدد أكبر من المبادرات المختلفة. نحن على اتصال بالشركاء، أما بالنسبة للحدث الذي تعقده المملكة العربية السعودية، إذا كان يساعد الغرب على فهم الطريق المسدود بالكامل لخطة زيلينسكي، فسيكون مفيدًا".
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