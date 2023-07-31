https://sputnikarabic.ae/20230731/إعلام-سماع-دوي-انفجارات-في-خاركوف-بأوكرانيا-1079644878.html
إعلام: سماع دوي انفجارات في خاركوف بأوكرانيا
إعلام: سماع دوي انفجارات في خاركوف بأوكرانيا
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، بسماع عدة انفجارات في مدينة خاركوف حيث تم الإعلان عن حالة طوارئ جوية. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T21:50+0000
2023-07-31T21:50+0000
2023-07-31T21:50+0000
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وقالت صحيفة "Страна.ua" الأوكرانية نقلا عن عمدة المدينة إيغور تيريخوف: "تم سماع انفجارات في منطقة شيفتشينكو. وقد وقعت ثلاثة انفجارات بالفعل".ووفقًا للصحيفة، كانت هناك أيضًا تقارير عن وقوع انفجارات في منطقة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.ووفقًا لبيانات الخريطة الرقمية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم الإبلاغ عن حالة طوارئ جوية في مقاطعة خاركوف اعتبارًا من الساعة 11:55 مساءً.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230726/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-4-مقاطعات-أوكرانية--1079438687.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
إعلام: سماع دوي انفجارات في خاركوف بأوكرانيا
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، بسماع عدة انفجارات في مدينة خاركوف حيث تم الإعلان عن حالة طوارئ جوية.
وقالت صحيفة "Страна.ua" الأوكرانية نقلا عن عمدة المدينة إيغور تيريخوف: "تم سماع انفجارات في منطقة شيفتشينكو. وقد وقعت ثلاثة انفجارات بالفعل".
ووفقًا للصحيفة، كانت هناك أيضًا تقارير عن وقوع انفجارات في منطقة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.
ووفقًا لبيانات الخريطة الرقمية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم الإبلاغ عن حالة طوارئ جوية في مقاطعة خاركوف اعتبارًا من الساعة 11:55 مساءً.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.