https://sputnikarabic.ae/20230731/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-3-مقاطعات-أوكرانية-1079645484.html
إعلان حالة التأهب الجوي في 3 مقاطعات أوكرانية
إعلان حالة التأهب الجوي في 3 مقاطعات أوكرانية
أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، عن حالة الطوارئ الجوية في مقاطعات بولتافا وخاركوف ودينيبروبتروفسك في أوكرانيا. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T23:05+0000
2023-07-31T23:05+0000
2023-07-31T23:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقًا لبيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم الإعلان عن حالة الطوارئ الجوية في هذه الثلاث مناطق في الساعة 1:29 صباحًا.كما تم الإعلان عن حالة الطوارئ الجوية في المناطق التابعة لمدينة كييف في مقاطعة زابوروجسك وجمهورية دونيتسك.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230731/إعلام-سماع-دوي-انفجارات-في-خاركوف-بأوكرانيا-1079644878.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
إعلان حالة التأهب الجوي في 3 مقاطعات أوكرانية
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أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، عن حالة الطوارئ الجوية في مقاطعات بولتافا وخاركوف ودينيبروبتروفسك في أوكرانيا.
ووفقًا لبيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم الإعلان عن حالة الطوارئ الجوية في هذه الثلاث مناطق في الساعة 1:29 صباحًا.
كما تم الإعلان عن حالة الطوارئ الجوية في المناطق التابعة لمدينة كييف في مقاطعة زابوروجسك وجمهورية دونيتسك.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.