https://sputnikarabic.ae/20230731/الخارجية-الروسية-أفريقيا-مهتمة-بالسلاح-الروسي-لتفوقه-على-نظيره-الغربي-في-أوكرانيا-1079644505.html
الخارجية الروسية: أفريقيا مهتمة بالسلاح الروسي لتفوقه على نظيره الغربي في أوكرانيا
الخارجية الروسية: أفريقيا مهتمة بالسلاح الروسي لتفوقه على نظيره الغربي في أوكرانيا
أعلن أوليغ أوزيروف، سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة "منتدى الشراكة الروسية الأفريقية" أن "الدول الأفريقية تراقب مجرى الأعمال العسكرية... 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T20:52+0000
2023-07-31T20:52+0000
2023-07-31T20:52+0000
روسيا
رصد عسكري
أفريقيا
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وقال أوزيروف اليوم الإثنين عبر قناة "روسيا 1": "ولهذا السبب، يتزايد الاهتمام بالأسلحة الروسية".وأردف أوزيروف: "إنه (التعاون العسكري) على مستوى عالٍ إلى حد ما معنا، وهو يتطور بسرعة مع القارة الأفريقية".وقال أوزيروف في 25 تموز/ يوليو إن تطوير العلاقات مع روسيا لا يمنع دول أفريقيا من إقامة تعاون مع الدول الغربية، مضيفا أن تقوية الروابط مع موسكو لا يعني أن أفريقيا تختار بين روسيا والغرب.وتابع أوزيروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن نتعامل مع شركائنا الأفارقة على قدم المساواة، على أساس مبدأ المساواة السيادية للدول، وليس مثل العديد من دول الغرب، مثل المعلمين مع الطلاب غير المجتهدين".
https://sputnikarabic.ae/20230731/دبابة-روسية-تدمر-رتل-مدرعات-أوكرانية-محطمة-مقولة-الكثرة-تغلب-الشجاعة-فيديو-1079624381.html
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روسيا, رصد عسكري, أفريقيا
روسيا, رصد عسكري, أفريقيا
الخارجية الروسية: أفريقيا مهتمة بالسلاح الروسي لتفوقه على نظيره الغربي في أوكرانيا
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أعلن أوليغ أوزيروف، سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة "منتدى الشراكة الروسية الأفريقية" أن "الدول الأفريقية تراقب مجرى الأعمال العسكرية في أوكرانيا وترى أن الأسلحة الروسية تتفوق في الجودة على الأسلحة الغربية".
وقال أوزيروف اليوم الإثنين عبر قناة "روسيا 1": "ولهذا السبب، يتزايد الاهتمام بالأسلحة الروسية".
وأردف أوزيروف: "إنه (التعاون العسكري) على مستوى عالٍ إلى حد ما معنا، وهو يتطور بسرعة مع القارة الأفريقية".
إنهم (في أفريقيا) يدرسون بعناية تجربة العمليات العسكرية وينظرون إلى حقيقة أن الأسلحة الروسية أفضل بكثير من حيث الجودة.
وقال أوزيروف في 25 تموز/ يوليو إن تطوير العلاقات مع روسيا لا يمنع دول أفريقيا من إقامة تعاون مع الدول الغربية، مضيفا أن تقوية الروابط مع موسكو لا يعني أن أفريقيا تختار بين روسيا والغرب.
وتابع أوزيروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك
": "نحن نتعامل مع شركائنا الأفارقة على قدم المساواة، على أساس مبدأ المساواة السيادية للدول، وليس مثل العديد من دول الغرب، مثل المعلمين مع الطلاب غير المجتهدين".