عربي
https://sputnikarabic.ae/20230731/الخارجية-الروسية-أفريقيا-مهتمة-بالسلاح-الروسي-لتفوقه-على-نظيره-الغربي-في-أوكرانيا-1079644505.html
الخارجية الروسية: أفريقيا مهتمة بالسلاح الروسي لتفوقه على نظيره الغربي في أوكرانيا
الخارجية الروسية: أفريقيا مهتمة بالسلاح الروسي لتفوقه على نظيره الغربي في أوكرانيا
أعلن أوليغ أوزيروف، سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة "منتدى الشراكة الروسية الأفريقية" أن "الدول الأفريقية تراقب مجرى الأعمال العسكرية... 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T20:52+0000
2023-07-31T20:52+0000
روسيا
رصد عسكري
أفريقيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/09/1062021286_0:26:3549:2022_1920x0_80_0_0_253add53a99e05cbdff077b355a1ecb1.jpg
وقال أوزيروف اليوم الإثنين عبر قناة "روسيا 1": "ولهذا السبب، يتزايد الاهتمام بالأسلحة الروسية".وأردف أوزيروف: "إنه (التعاون العسكري) على مستوى عالٍ إلى حد ما معنا، وهو يتطور بسرعة مع القارة الأفريقية".وقال أوزيروف في 25 تموز/ يوليو إن تطوير العلاقات مع روسيا لا يمنع دول أفريقيا من إقامة تعاون مع الدول الغربية، مضيفا أن تقوية الروابط مع موسكو لا يعني أن أفريقيا تختار بين روسيا والغرب.وتابع أوزيروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن نتعامل مع شركائنا الأفارقة على قدم المساواة، على أساس مبدأ المساواة السيادية للدول، وليس مثل العديد من دول الغرب، مثل المعلمين مع الطلاب غير المجتهدين".
https://sputnikarabic.ae/20230731/دبابة-روسية-تدمر-رتل-مدرعات-أوكرانية-محطمة-مقولة-الكثرة-تغلب-الشجاعة-فيديو-1079624381.html
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/09/1062021286_408:0:3139:2048_1920x0_80_0_0_612205369b8d0569a9148fac66e294c1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري, أفريقيا
روسيا, رصد عسكري, أفريقيا

الخارجية الروسية: أفريقيا مهتمة بالسلاح الروسي لتفوقه على نظيره الغربي في أوكرانيا

20:52 GMT 31.07.2023
© Sputnik . Evgueniy Odinokov / الانتقال إلى بنك الصوردبابات "تي-72بي3إم"، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022
دبابات تي-72بي3إم، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
© Sputnik . Evgueniy Odinokov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن أوليغ أوزيروف، سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة "منتدى الشراكة الروسية الأفريقية" أن "الدول الأفريقية تراقب مجرى الأعمال العسكرية في أوكرانيا وترى أن الأسلحة الروسية تتفوق في الجودة على الأسلحة الغربية".
وقال أوزيروف اليوم الإثنين عبر قناة "روسيا 1": "ولهذا السبب، يتزايد الاهتمام بالأسلحة الروسية".
وأردف أوزيروف: "إنه (التعاون العسكري) على مستوى عالٍ إلى حد ما معنا، وهو يتطور بسرعة مع القارة الأفريقية".
دبابة تي-80 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
دبابة روسية تدمر رتل مدرعات أوكرانية محطمة مقولة "الكثرة تغلب الشجاعة"... فيديو
14:17 GMT
إنهم (في أفريقيا) يدرسون بعناية تجربة العمليات العسكرية وينظرون إلى حقيقة أن الأسلحة الروسية أفضل بكثير من حيث الجودة.
وقال أوزيروف في 25 تموز/ يوليو إن تطوير العلاقات مع روسيا لا يمنع دول أفريقيا من إقامة تعاون مع الدول الغربية، مضيفا أن تقوية الروابط مع موسكو لا يعني أن أفريقيا تختار بين روسيا والغرب.
وتابع أوزيروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن نتعامل مع شركائنا الأفارقة على قدم المساواة، على أساس مبدأ المساواة السيادية للدول، وليس مثل العديد من دول الغرب، مثل المعلمين مع الطلاب غير المجتهدين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала