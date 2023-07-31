https://sputnikarabic.ae/20230731/الخارجية-الروسية-تأمل-أن-يساعد-الاجتماع-في-جدة-الغرب-على-إدراك-عدم-جدوى-موقف-كييف-1079615308.html

الخارجية الروسية تأمل أن يساعد الاجتماع في جدة الغرب على إدراك عدم جدوى موقف كييف

الخارجية الروسية تأمل أن يساعد الاجتماع في جدة الغرب على إدراك عدم جدوى موقف كييف

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن الاجتماع بشأن أوكرانيا في السعودية، سيكون مفيدا إذا كان يساعد الغرب على إدراك عدم... 31.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-31T12:22+0000

2023-07-31T12:22+0000

2023-07-31T12:23+0000

روسيا

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وقالت في إيجاز صحفي تعليقا على خطط إجراء مفاوضات في جدة، بشأن تسوية أوكرانية بمشاركة دول غربية: "الآن يتم اقتراح عدد أكبر من المبادرات المختلفة. نحن على اتصال بالشركاء، أما بالنسبة للحدث الذي تعقده المملكة العربية السعودية، إذا كان يساعد الغرب على فهم الطريق المسدود بالكامل لخطة زيلينسكي، فسيكون مفيدًا".وأكّد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن الكرملين سيتابع الاجتماع في السعودية بشأن أوكرانيا، مبينا أن روسيا تتابع الأهداف التي تم وضعها لهذا الاجتماع.وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "المملكة العربية السعودية تريد إجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا في جدة، في أغسطس/أب. تمت دعوة ممثلين عن 30 دولة إلى هناك، لكن روسيا ليست من بينها".

https://sputnikarabic.ae/20230731/مصدر-روسي-لـسبوتنيك-حول-مفاوضات-جدة-لحل-الأزمة-الأوكرانية-التسوية-مستحيلة-دون-روسيا-1079599412.html

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