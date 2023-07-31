https://sputnikarabic.ae/20230731/الدفاع-القوات-الروسية-تمنع-محاولتين-استطلاع-القتالي-للجيش-الأوكراني-على-محور-زابوروجيه--عاجل-1079577192.html
الدفاع: القوات الروسية تمنع محاولتين استطلاع القتالي للجيش الأوكراني على محور زابوروجيه
الدفاع: القوات الروسية تمنع محاولتين استطلاع القتالي للجيش الأوكراني على محور زابوروجيه
أعلن رئيس المكتب الإعلامي لمجموعة "فوستوك" التابعة للقوات المسلحة الروسية، أوليغ تشيخوف، أن وحدات المجموعة منعت محاولتين إجراء استطلاع القتالي للقوات المسلحة... 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T02:25+0000
2023-07-31T02:25+0000
2023-07-31T02:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
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موسكو – سبوتنيك. وقال تشيخوف لوكالة سبوتنيك، "على محور زابوروجيه منعت وحدات المجموعة محاولة العدو إجراء استطلاع قتالي.. بعد أن تكبد العدو خسائر في القوى البشرية، تراجع".وأضاف، "شرقي حي رابوتينو حاولت القوات المسلحة الأوكرانية أيضاً بإجراء استطلاع قتالي. خلال إطلاق نار تكبدت خسائر وتراجعت".
https://sputnikarabic.ae/20230730/صفارات-الإنذار-تدوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا--عاجل-1079576475.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية
روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية
الدفاع: القوات الروسية تمنع محاولتين استطلاع القتالي للجيش الأوكراني على محور زابوروجيه
02:25 GMT 31.07.2023 (تم التحديث: 02:57 GMT 31.07.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس المكتب الإعلامي لمجموعة "فوستوك" التابعة للقوات المسلحة الروسية، أوليغ تشيخوف، أن وحدات المجموعة منعت محاولتين إجراء استطلاع القتالي للقوات المسلحة الأوكرانية على محور زابوروجيه.
موسكو – سبوتنيك. وقال تشيخوف لوكالة سبوتنيك، "على محور زابوروجيه منعت وحدات المجموعة
محاولة العدو إجراء استطلاع قتالي.. بعد أن تكبد العدو خسائر في القوى البشرية، تراجع".
وأضاف، "شرقي حي رابوتينو حاولت القوات المسلحة الأوكرانية أيضاً بإجراء استطلاع قتالي. خلال إطلاق نار تكبدت خسائر وتراجعت".