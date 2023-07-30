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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230730/صفارات-الإنذار-تدوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا--عاجل-1079576475.html
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في جميع مقاطعات أوكرانيا، وفقا لبيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية. 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T23:07+0000
2023-07-30T23:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. ووفقاً لبيانات الخرائط الإلكترونية، فإن حالة التأهب أعلنت في الساعة 00:01 بتوقيت موسكو.وكانت وسائل الإعلام الأوكرانية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، سماع أصوات انفجارات في مدينة خيرسون الخاضعة للقوات المسلحة الأوكرانية.هذا وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230730/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-زيلينسكي-يجر-البلاد-إلى-حرب-أهلية-1079575574.html
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أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, روسيا
أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, روسيا

صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

23:07 GMT 30.07.2023 (تم التحديث: 23:36 GMT 30.07.2023)
© AP Photo / Roman Hrytsynaانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Roman Hrytsyna
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دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في جميع مقاطعات أوكرانيا، وفقا لبيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. ووفقاً لبيانات الخرائط الإلكترونية، فإن حالة التأهب أعلنت في الساعة 00:01 بتوقيت موسكو.
وكانت وسائل الإعلام الأوكرانية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، سماع أصوات انفجارات في مدينة خيرسون الخاضعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي يجر البلاد إلى حرب أهلية
19:58 GMT
هذا وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.
تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
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