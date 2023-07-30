https://sputnikarabic.ae/20230730/صفارات-الإنذار-تدوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا--عاجل-1079576475.html
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في جميع مقاطعات أوكرانيا، وفقا لبيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية. 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T23:07+0000
2023-07-30T23:07+0000
2023-07-30T23:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. ووفقاً لبيانات الخرائط الإلكترونية، فإن حالة التأهب أعلنت في الساعة 00:01 بتوقيت موسكو.وكانت وسائل الإعلام الأوكرانية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، سماع أصوات انفجارات في مدينة خيرسون الخاضعة للقوات المسلحة الأوكرانية.هذا وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230730/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-زيلينسكي-يجر-البلاد-إلى-حرب-أهلية-1079575574.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, روسيا
أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, روسيا
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
23:07 GMT 30.07.2023 (تم التحديث: 23:36 GMT 30.07.2023) تابعنا عبر
دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في جميع مقاطعات أوكرانيا، وفقا لبيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. ووفقاً لبيانات الخرائط الإلكترونية، فإن حالة التأهب أعلنت في الساعة 00:01 بتوقيت موسكو
.
وكانت وسائل الإعلام الأوكرانية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، سماع أصوات انفجارات في مدينة خيرسون الخاضعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
هذا وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.
تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.