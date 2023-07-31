https://sputnikarabic.ae/20230731/المكلفة-بالإعلام-للشركات-الجزائرية-هذه-القمة-فرصة-لنا-للاحتكاك-بالمتعاملين-الروس-والأفريقيين-1079636097.html
المكلفة بالإعلام للشركات الجزائرية: هذه القمة فرصة لنا للاحتكاك بالمتعاملين الروس والأفريقيين
المكلفة بالإعلام للشركات الجزائرية: هذه القمة فرصة لنا للاحتكاك بالمتعاملين الروس والأفريقيين
تحاول الجزائر رسم خارطة جديدة لاقتصاداتها من خلال تنويع الشركاء العالميين، والدخول إلى أسواق جديدة من خلال منتجاتها الوطنية. مشاركة واسعة لعدة شركات جزائرية... 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T15:05+0000
2023-07-31T15:05+0000
2023-07-31T15:05+0000
العالم العربي
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وكالة "سبوتنيك" أجرت لقاء مع المكلفة بالإعلام عن مستوى الشركة الجزائرية الوطنية للمعارض وممثلة للجناح الجزائري، السيدة مقداد حفيظة، قالت فيه:وبالنسبة للأهداف التي تسعى الشركات الجزائرية تحقيقها من الدخول إلى السوق الروسية والمشاركة في هذه القمة، قالت السيدة حفيظة لـ "سبوتنيك":وحول القطاعات المشاركة في هذا المعرض على هامش القمة الروسية - الأفريقية الثانية، أشارت المكلفة بالإعلام عن مستوى الشركة الجزائرية الوطنية للمعارض، إلى أنها مشاركة متنوعة، وقالت لنا:هذا وأكّد رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن أن بلاده وروسيا ماضيان كحكومتين على ما اتفق عليه الرئيسان (بوتين وتبون) للمضي قدما في تكريس هذا العمق الاستراتيجي للعلاقات بين الجزائر وروسيا التي كانت جيدة.واختتمت، مساء الجمعة، في سان بطرسبورغ، أعمال قمة ومنتدى "روسيا- أفريقيا"، بالاتفاق على الإعلان الختامي للقمة التي شارك فيها نحو 50 دولة. ويعدّ المنتدى الروسي - الأفريقي منصة للحوار المباشر بين الشركات والحكومات وممثلي مختلف القطاعات في روسيا وأفريقيا.
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العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
المكلفة بالإعلام للشركات الجزائرية: هذه القمة فرصة لنا للاحتكاك بالمتعاملين الروس والأفريقيين
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حصري
تحاول الجزائر رسم خارطة جديدة لاقتصاداتها من خلال تنويع الشركاء العالميين، والدخول إلى أسواق جديدة من خلال منتجاتها الوطنية. مشاركة واسعة لعدة شركات جزائرية وطنية في القمة الروسية- الأفريقية الثانية التي أقيمت بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية، تحمل رسائل مبشرّة للاقتصاد الجزائري.
وكالة "سبوتنيك" أجرت لقاء مع المكلفة بالإعلام عن مستوى الشركة الجزائرية الوطنية للمعارض وممثلة للجناح الجزائري، السيدة مقداد حفيظة، قالت فيه:
"نحن هنا نمثل الجناح الجزائري، ولدينا مشاركة لتسع مؤسسات بالإضافة إلى الجناح الرّسمي للجزائر، وأظن أن المشاركة الجزائرية ليست الأولى في معارض تقام بروسيا، ولكنها المرة الأولى للقمة الروسية- الأفريقية".
وبالنسبة للأهداف التي تسعى الشركات الجزائرية تحقيقها من الدخول إلى السوق الروسية والمشاركة في هذه القمة، قالت السيدة حفيظة لـ "سبوتنيك":
"إنّ الهدف من هذه المشاركة هو أولا للتعريف بالمنتوج الجزائري لنفتح له مجالات أخرى وآفاق جديدة، وأيضا لنوسع العلاقت الروسية الأفريقية لتذهب إلى مجالات أخرى، وبما أن هذا المنتدى يجمع دول القارة الأفريقية فهو فرصة لنا لاغتنام الفرصة للاحتكاك بالمتعاملين الأفريقيين".
وحول القطاعات المشاركة في هذا المعرض على هامش القمة الروسية - الأفريقية الثانية
، أشارت المكلفة بالإعلام عن مستوى الشركة الجزائرية الوطنية للمعارض، إلى أنها مشاركة متنوعة، وقالت لنا:
"المشاركة تتوزع على أربعة قطاعات، ربما الصناعات الغذائية وكذا المشروبات، والأدوية والصناعات المتعلقة بالتأثيث، وقطاع الفلاحة وفرع التصدير التي ساعدت في التنسيق وتنظيم المعرض المتعاملين وبالإضافة إلى الوكالة الوطنية لترقية الصادرات للجزائر".
هذا وأكّد رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن أن بلاده وروسيا ماضيان كحكومتين على ما اتفق عليه الرئيسان (بوتين وتبون) للمضي قدما في تكريس هذا العمق الاستراتيجي للعلاقات بين الجزائر وروسيا
التي كانت جيدة.
واختتمت، مساء الجمعة، في سان بطرسبورغ، أعمال قمة ومنتدى "روسيا- أفريقيا"، بالاتفاق على الإعلان الختامي للقمة التي شارك فيها نحو 50 دولة. ويعدّ المنتدى الروسي - الأفريقي منصة للحوار المباشر بين الشركات والحكومات وممثلي مختلف القطاعات في روسيا وأفريقيا.