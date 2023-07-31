https://sputnikarabic.ae/20230731/المكلفة-بالإعلام-للشركات-الجزائرية-هذه-القمة-فرصة-لنا-للاحتكاك-بالمتعاملين-الروس-والأفريقيين-1079636097.html

المكلفة بالإعلام للشركات الجزائرية: هذه القمة فرصة لنا للاحتكاك بالمتعاملين الروس والأفريقيين

المكلفة بالإعلام للشركات الجزائرية: هذه القمة فرصة لنا للاحتكاك بالمتعاملين الروس والأفريقيين

تحاول الجزائر رسم خارطة جديدة لاقتصاداتها من خلال تنويع الشركاء العالميين، والدخول إلى أسواق جديدة من خلال منتجاتها الوطنية. مشاركة واسعة لعدة شركات جزائرية... 31.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-31T15:05+0000

2023-07-31T15:05+0000

2023-07-31T15:05+0000

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وكالة "سبوتنيك" أجرت لقاء مع المكلفة بالإعلام عن مستوى الشركة الجزائرية الوطنية للمعارض وممثلة للجناح الجزائري، السيدة مقداد حفيظة، قالت فيه:وبالنسبة للأهداف التي تسعى الشركات الجزائرية تحقيقها من الدخول إلى السوق الروسية والمشاركة في هذه القمة، قالت السيدة حفيظة لـ "سبوتنيك":وحول القطاعات المشاركة في هذا المعرض على هامش القمة الروسية - الأفريقية الثانية، أشارت المكلفة بالإعلام عن مستوى الشركة الجزائرية الوطنية للمعارض، إلى أنها مشاركة متنوعة، وقالت لنا:هذا وأكّد رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن أن بلاده وروسيا ماضيان كحكومتين على ما اتفق عليه الرئيسان (بوتين وتبون) للمضي قدما في تكريس هذا العمق الاستراتيجي للعلاقات بين الجزائر وروسيا التي كانت جيدة.واختتمت، مساء الجمعة، في سان بطرسبورغ، أعمال قمة ومنتدى "روسيا- أفريقيا"، بالاتفاق على الإعلان الختامي للقمة التي شارك فيها نحو 50 دولة. ويعدّ المنتدى الروسي - الأفريقي منصة للحوار المباشر بين الشركات والحكومات وممثلي مختلف القطاعات في روسيا وأفريقيا.

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