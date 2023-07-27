https://sputnikarabic.ae/20230727/برلماني-جزائري-انفتاح-الدول-الأفريقية-على-روسيا-يعزز-فرص-التنمية-في-المنطقة-1079463296.html

برلماني جزائري: انفتاح الدول الأفريقية على روسيا يعزز فرص التنمية في المنطقة

برلماني جزائري: انفتاح الدول الأفريقية على روسيا يعزز فرص التنمية في المنطقة

تتجه أنظار العالم نحو القمة الروسية الأفريقية المنعقدة في سان بطرسبورغ، بمشاركة زعماء العالم والعديد من المسؤولين من الدول العربية الأفريقية. 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T11:33+0000

2023-07-27T11:33+0000

2023-07-27T11:33+0000

حصري

قمة "روسيا - أفريقيا 2023"

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الجزائر

الأخبار

روسيا

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وتنعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي، في الفترة من 27 إلى 28 يوليو/ تموز الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسيةوتعليقا على القمة وما تمثله أفريقيا من مكانة بالنسبة لدول العالم، قال البرلماني الجزائري رزقاني سليمان، إن أفريقيا واحة مستقبل الاقتصاد العالمي، في ظل مساعٍ دولية للتواجد في أفريقيا.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الغرب استغل ثروات أفريقيا لسنوات بشكل بشع، مثلته فرنسا في المقام الأول، وأن الدول الأفريقية تشهد حركة مناهضة كبيرة لدول الغرب، فيما تتجه بشكل أكبر نحو قوى الشرق، وفي مقدمتها روسيا والصين.وفق البرلماني الجزائري، فإن روسيا تحظى بمكانة مهمة في القارة الأفريقية، وترحيب بشأن تطوير التعاون على مختلف الصُعد. لافتا إلى أن القمة الثانية المنعقدة في سان بطرسبورغ هي أكثر فعالية، نظرا للتطورات الحاصلة.وأشار سليمان إلى أن القمة تعطي دفعا قويا لحجم التبادل التجاري بين روسيا ودول أفريقيا، وكذا فتح المجال للاستثمارات الروسية ضمن قاعدة "رابح رابح"عكس الهيمنة الغربية، التي استمرت لسنوات، وتابع: "ستكون خطوة نحو طي حقبة طويلة من شبه القطيعة بين أفريقيا وروسيا، بسبب الغلق الذي فرضه الغرب على القارة".وأشار البرلماني الجزائري، أن الجانب العسكري لن يغيب عن القمة، خاصة في الدول التي تشهد عدم استقرار أمني وتحتاج إلى مساعدة روسيا، وتستفيد منها في جانب بيع السلاح، لافتا إلى الدور المهم الذي تلعبه كل من الجزائر وجنوب أفريقيا في نجاح القمة في روسيا وأهدافها.ويرى أن التنمية في أفريقيا تنتعش بشكل كبير بانفتاح دول المنطقة على روسيا، التي تؤمن بالشراكة مع جميع دول المنطقة، وكذلك الصين، على عكس عمليات الاستنزاف التي تقوم بها دول الغرب.يذكر أن روسيا كانت قد وقعت، اليوم الخميس، على هامش القمة الروسية الأفريقية، عددا من اتفاقيات التعاون في مجال الطيران مع عدد من الدول الأفريقية.وجاء في تقرير الوكالة الفدرالية للنقل الجوي "روس أفياتسيا"، في هذا الصدد: "في سياق العمل المنهجي لإقامة تعاون دولي في مجال صلاحية الطيران مع هيئات الطيران المدني للدول الأجنبية، وقعت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي ووكالة النقل والهيئة الوطنية للطيران المدني في جمهورية أفريقيا الوسطى، اتفاقية عمل للتعاون في مجال صلاحية الطيران، في 27 يوليو (تموز) 2023، وذلك في إطار القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي".

https://sputnikarabic.ae/20230725/متى-أقامت-روسيا-علاقات-دبلوماسية-مع-الدول-الأفريقية؟-1079382889.html

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حصري, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", العالم العربي, الجزائر, الأخبار, روسيا