https://sputnikarabic.ae/20230731/بوليفيا-تعلن-رسميا-رغبتها-في-الانضمام-إلى-مجموعة-بريكس-1079645028.html
بوليفيا تعلن رسميا رغبتها في الانضمام إلى مجموعة "بريكس"
بوليفيا تعلن رسميا رغبتها في الانضمام إلى مجموعة "بريكس"
أعلن وزير الخارجية البوليفي روجيليو مايتا، اليوم الثلاثاء، أن بوليفيا أعلنت رسميا رغبتها في الانضمام إلى مجموعة بريكس. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T22:02+0000
2023-07-31T22:02+0000
2023-07-31T22:02+0000
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وقال وزير الخارجية البوليفي، في تغريدة على تويتر إن بوليفيا ستشارك في قمة بريكس التي ستعقد في جوهانسبرج، بجنوب أفريقيا، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/آب، حيث سيقدم رئيس بوليفيا نموذجًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية في بلاده.وأضاف الوزير: "أود أيضًا أن أعلن أن الرئيس لويس آرسي أرسل رسميًا في 12 يونيو/حزيران، إشعارا عن رغبة بوليفيا في الانضمام إلى المجموعة".في عام 2022، أعلنت مجموعة بريكس عن نيتها توسيع عدد الدول الأعضاء لجعل المنظمة أكثر شمولًا، وحاليًا، تتألف بريكس من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.ومع ذلك، أعربت أكثر من 19 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى هذه الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.وكما ذكر سفير جنوب أفريقيا في موسكو، مزوفوكيلي ماكيتوكا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، فإن جميع دول التحالف ترحب بالتوسع، ولكن يجب تحديد الآليات لقبول الأعضاء الجدد، ويجب أن يتم حل هذه المسألة بشكل جماعي.
https://sputnikarabic.ae/20230725/باتروشيف-بريكس-خلافا-للناتو-يمكن-أن-تلعب-دورا-مهما-في-استقرار-العلاقات-الدولية-1079379333.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بوليفيا, أخبار بوليفيا, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن
بوليفيا, أخبار بوليفيا, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن
بوليفيا تعلن رسميا رغبتها في الانضمام إلى مجموعة "بريكس"
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أعلن وزير الخارجية البوليفي روجيليو مايتا، اليوم الثلاثاء، أن بوليفيا أعلنت رسميا رغبتها في الانضمام إلى مجموعة بريكس.
وقال وزير الخارجية البوليفي، في تغريدة على تويتر إن بوليفيا ستشارك في قمة بريكس التي ستعقد في جوهانسبرج، بجنوب أفريقيا، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/آب، حيث سيقدم رئيس بوليفيا نموذجًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية في بلاده.
وأضاف الوزير: "أود أيضًا أن أعلن أن الرئيس لويس آرسي أرسل رسميًا في 12 يونيو/حزيران، إشعارا عن رغبة بوليفيا في الانضمام إلى المجموعة".
في عام 2022، أعلنت مجموعة بريكس عن نيتها توسيع عدد الدول
الأعضاء لجعل المنظمة أكثر شمولًا، وحاليًا، تتألف بريكس من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
ومع ذلك، أعربت أكثر من 19 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى هذه الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.
وكما ذكر سفير جنوب أفريقيا في موسكو، مزوفوكيلي ماكيتوكا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك
"، فإن جميع دول التحالف ترحب بالتوسع، ولكن يجب تحديد الآليات لقبول الأعضاء الجدد، ويجب أن يتم حل هذه المسألة بشكل جماعي.