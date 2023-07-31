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https://sputnikarabic.ae/20230731/تمديد-إغلاق-المجال-الجوي-في-السودان-حتى-15-أغسطس-بسبب-الصراع-العسكري-1079576952.html
تمديد إغلاق المجال الجوي في السودان حتى 15 أغسطس بسبب الصراع العسكري
تمديد إغلاق المجال الجوي في السودان حتى 15 أغسطس بسبب الصراع العسكري
أعلن مطار الخرطوم الدولي في بيان صادر، يوم الأحد، أن سلطة الطيران المدني السودانية قررت تمديد إغلاق المجال الجوي أمام جميع حركة الطيران حتى تاريخ 15 أغسطس/آب. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T01:44+0000
2023-07-31T01:44+0000
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الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
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واستثنت سلطات الطيران المدني السودانية، "رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء" التي ستحصل على تصريح خاص من الجهات المختصة.يأتي هذا القرار على خلفية الصراع العسكري الذي اندلع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان الماضي، مما دفع السلطات المعنية إلى اتخاذ تدابير أمنية صارمة وإغلاق المجال الجوي حفاظاً على سلامة المواطنين والحيلولة دون تصاعد التوترات.وبناءً على طبيعة الظروف الحالية، ستظل رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء مستمرة وسيتم منحها التصاريح اللازمة للتحليق خلال الفترة الممتدة حتى تاريخ 15 أغسطس.ومن المتوقع أن يتم إعادة فتح المجال الجوي بعد هذا التاريخ، بناءً على التطورات الأمنية وتوصيات الجهات المختصة.
https://sputnikarabic.ae/20230730/الجيش-السوداني-مقتل-5-مدنيين-بينهم-4-أطفال-من-أسرة-واحدة-بقصف-للدعم-السريع-في-الخرطوم-1079559190.html
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الطيران المدني, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي
الطيران المدني, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي

تمديد إغلاق المجال الجوي في السودان حتى 15 أغسطس بسبب الصراع العسكري

01:44 GMT 31.07.2023
© AFP 2023السودان
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
© AFP 2023
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أعلن مطار الخرطوم الدولي في بيان صادر، يوم الأحد، أن سلطة الطيران المدني السودانية قررت تمديد إغلاق المجال الجوي أمام جميع حركة الطيران حتى تاريخ 15 أغسطس/آب.
واستثنت سلطات الطيران المدني السودانية، "رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء" التي ستحصل على تصريح خاص من الجهات المختصة.
يأتي هذا القرار على خلفية الصراع العسكري الذي اندلع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان الماضي، مما دفع السلطات المعنية إلى اتخاذ تدابير أمنية صارمة وإغلاق المجال الجوي حفاظاً على سلامة المواطنين والحيلولة دون تصاعد التوترات.
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وبناءً على طبيعة الظروف الحالية، ستظل رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء مستمرة وسيتم منحها التصاريح اللازمة للتحليق خلال الفترة الممتدة حتى تاريخ 15 أغسطس.
ومن المتوقع أن يتم إعادة فتح المجال الجوي بعد هذا التاريخ، بناءً على التطورات الأمنية وتوصيات الجهات المختصة.
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