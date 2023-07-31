https://sputnikarabic.ae/20230731/مراسل-سبوتنيك-مقتل-مسلحين-من-داعش-في-هجوم-على-قافلة-نفط-سورية-بريف-حماة-1079645161.html

مقتل مسلحين من "داعش" في هجوم على قافلة نفط سورية بريف حماة

مقتل مسلحين من "داعش" في هجوم على قافلة نفط سورية بريف حماة

قُتل ثلاثة مسلحين على الأقل من تنظيم "داعش"، مساء أمس الاثنين، وأُصيب آخرون في هجوم نفذه التنظيم الإرهابي على قافلة صهاريج نفط كانت في طريقها من أحد حقول ريف... 31.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-31T22:20+0000

2023-07-31T22:20+0000

2023-07-31T22:38+0000

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وصرح مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك" أن وحدات من الجيش السوري تصدت لمجموعة مسلحة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) على طريق سلمية - الرقة في ريف حماة الشرقي.ووقع هجوم مسلحي التنظيم الإرهابي على طريق حمص - الرقة بالقرب من منطقة المجبل في ريف مدينة سلمية الشمالي الشرقي، وكانت القافلة في طريقها إلى مصفاة حمص. نتج عنه انفجار أربع صهاريج نفط واستشهاد سائقين اثنين منهما مع مرافقيهما.وأفاد المصدر بأن القوات العسكرية المرابطة في المنطقة طلبت تعزيزات عسكرية بسبب تصاعد وتيرة الاشتباكات، مؤكدا أن وحدات المساندة في الجيش تمكنت من إحباط محاولة قطع الطريق وقتل وإصابة عدد من مسلحي التنظيم الإرهابي، وأن المتبقين منهم انسحبوا باتجاه البادية الشرقية لحماة.وأشار المصدر إلى أن مسلحي تنظيم "داعش" يتلقون دعمًا كبيرًا من قبل جيش الاحتلال الأمريكي، الذي يسيطر على منطقة التنف وباديتها المحيطة، في أقصى الريف الشرقي لمحافظة حمص.وأضاف المصدر أن القوات الأمريكية نفذت عملية تحريض لمسلحي التنظيم الإرهابي في بعض السجون التي تسيطر عليها القوات الكردية في سوريا، وقامت بتجنيدهم في معسكرات تدريب في قاعدة التنف غير الشرعية خلال الفترة الأخيرة، ونقلتهم مع معدات عسكرية ولوجستية عبر طرق فرعية إلى ريفي الرقة وحماة.وفي الأيام القليلة الماضية، نفذت الطائرات الحربية الروسية سلسلة غارات جوية استهدفت مقاراً تابعة لتنظيم "داعش" بين باديتي حماة والرقة، مما أدى إلى تدمير عدة مقار وآليات تابعة للتنظيم.

https://sputnikarabic.ae/20230703/الاستخبارات-الروسية-تكشف-عن-الضابط-الأمريكي-الذي-يدير-عمليات-داعش-في-سوريا-1078683293.html

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أخبار سوريا اليوم, ريف حماة, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي