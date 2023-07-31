https://sputnikarabic.ae/20230731/مسؤول-سابق-في-المخابرات-الأمريكية-يعترف-بانتصار-روسيا-في-أوكرانيا-1079642107.html
مسؤول سابق في المخابرات الأمريكية يعترف بانتصار روسيا في أوكرانيا
مسؤول سابق في المخابرات الأمريكية يعترف بانتصار روسيا في أوكرانيا
أعلن المستشار السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جيم ريكاردز أن روسيا انتصرت في الصراع الأوكراني، وقطعت وصول كييف إلى البحر الأسود، وأقامت اتصالًا... 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T20:16+0000
2023-07-31T20:16+0000
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وقال ريكاردز في مقابلة مع قناة "لندن ريال" على منصة "يوتيوب" يوم أمس الأحد: "سينتهي هذا الصراع، لسوء الحظ يعاني الأوكرانيون من خسائر، حوالي 200000 جندي".وأشار إلى أن "موسكو أقامت تحصينات ممتازة في مناطق جديدة والآن القوات المسلحة الأوكرانية تتدمر في محاولة الوصول إلى البحر الأسود".وصرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، بأن الجيش الروسي تسبب في هزيمة استراتيجية لأوكرانيا من خلال قطع الوصول إلى البحر الأسود.وقال أوليغ سوسكين على مدونته في "يوتيوب": "البحر الأسود مغلق تماما. أوكرانيا لا تستطيع فعل أي شيء آخر".وأضاف: "هذا الفشل يدل مرة أخرى على عدم قدرة الرئيس الأوكراني على فعل أي شيء لبلاده"، مشيرا إلى أن استقالته ستكون خلاصًا لأوكرانيا.وأوضح سوسكين: "لقد خسر زيلينسكي كل المعارك بشكل استراتيجي".
https://sputnikarabic.ae/20230729/دبلوماسي-أمريكي-أوكرانيا-ستخرج-من-الصراع-مع-روسيا-بشروط-غير-مواتية-1079540088.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك, حصري
مسؤول سابق في المخابرات الأمريكية يعترف بانتصار روسيا في أوكرانيا
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أعلن المستشار السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جيم ريكاردز أن روسيا انتصرت في الصراع الأوكراني، وقطعت وصول كييف إلى البحر الأسود، وأقامت اتصالًا بريًا مع شبه جزيرة القرم.
وقال ريكاردز في مقابلة مع قناة "لندن ريال" على منصة "يوتيوب
" يوم أمس الأحد: "سينتهي هذا الصراع، لسوء الحظ يعاني الأوكرانيون من خسائر، حوالي 200000 جندي".
بينما تتمتع روسيا بوصول آمن، فيما يسمى بالجسر البري إلى شبه جزيرة القرم والآن وضعوا أنظارهم على أوديسا.
وأشار إلى أن "موسكو أقامت تحصينات ممتازة في مناطق جديدة والآن القوات المسلحة الأوكرانية تتدمر في محاولة الوصول إلى البحر الأسود".
وصرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، بأن الجيش الروسي تسبب في هزيمة استراتيجية لأوكرانيا من خلال قطع الوصول إلى البحر الأسود.
وقال أوليغ سوسكين على مدونته في "يوتيوب": "البحر الأسود مغلق تماما. أوكرانيا لا تستطيع فعل أي شيء آخر".
ووفقا له، فإن الضربات الروسية على أوديسا منعت وصول أوكرانيا إلى البحر الأسود، وهي هزيمة استراتيجية ثقيلة أخرى للرئيس زيلينسكي.
وأضاف
: "هذا الفشل يدل مرة أخرى على عدم قدرة الرئيس الأوكراني على فعل أي شيء لبلاده"، مشيرا إلى أن استقالته ستكون خلاصًا لأوكرانيا.
وأوضح سوسكين: "لقد خسر زيلينسكي كل المعارك بشكل استراتيجي".