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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230729/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-يشير-إلى-الهزيمة-الاستراتيجية-التي-ألحقتها-موسكو-بكييف-1079538400.html
مستشار الرئيس الأوكراني السابق يشير إلى الهزيمة الاستراتيجية التي ألحقتها موسكو بكييف
مستشار الرئيس الأوكراني السابق يشير إلى الهزيمة الاستراتيجية التي ألحقتها موسكو بكييف
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، بأن الجيش الروسي تسبب في هزيمة استراتيجية لأوكرانيا من خلال قطع الوصول إلى البحر الأسود. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T12:18+0000
2023-07-29T12:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال أوليغ سوسكين على مدونته في "يوتيوب": "البحر الأسود مغلق تماما. أوكرانيا لا تستطيع فعل أي شيء آخر".ووفقا له، فإن الضربات الروسية على أوديسا منعت وصول أوكرانيا إلى البحر الأسود، وهي هزيمة استراتيجية ثقيلة أخرى للرئيس زيلينسكي.وأضاف: "هذا الفشل يدل مرة أخرى على عدم قدرة الرئيس الأوكراني على فعل أي شيء لبلاده"، مشيرا إلى أن استقالته ستكون خلاصًا لأوكرانيا.وأوضح سوسكين: "لقد خسر زيلينسكي كل المعارك بشكل استراتيجي".وفي وقت سابق قال سوسكين: "زيلينسكي غير قادر بأي حال من الأحوال على ضمان أمن بلاده. وأظهرت الضربات الانتقامية الروسية بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على جسر القرم".وأضاف: "لقد تم توجيه ضربة هائلة إلى أوكرانيا الآن".وبحسب قوله، لم يعد بإمكان زيلينسكي فعل أي شيء لبلاده، باستثناء إلحاق الضرر بها. فشلت جهوده للدفاع عن موانئ أوديسا، وكذلك فشلت جهوده السياسية لتأمين عضوية أوكرانيا في الناتو والمزيد من الأسلحة الحديثة.أقرا أيضا: مستشار الرئيس الأوكراني السابق: سلوك زيلينسكي على المسرح الدولي يدمر العلاقات مع الغربأقرا أيضا: إعلام: المسؤولون الأمريكيون سئموا من عدم امتنان زيلينسكي للمساعدات الغربيةأقرا أيضا: صحفي أمريكي: زيلينسكي يدرك مصيره المؤسف الذي أعده الغرب له
https://sputnikarabic.ae/20230723/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-يكشف-عن-الهدف-الرئيسي-لحلفاء-زيلينسكي-1079324279.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

مستشار الرئيس الأوكراني السابق يشير إلى الهزيمة الاستراتيجية التي ألحقتها موسكو بكييف

12:18 GMT 29.07.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Official
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صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، بأن الجيش الروسي تسبب في هزيمة استراتيجية لأوكرانيا من خلال قطع الوصول إلى البحر الأسود.
وقال أوليغ سوسكين على مدونته في "يوتيوب": "البحر الأسود مغلق تماما. أوكرانيا لا تستطيع فعل أي شيء آخر".
ووفقا له، فإن الضربات الروسية على أوديسا منعت وصول أوكرانيا إلى البحر الأسود، وهي هزيمة استراتيجية ثقيلة أخرى للرئيس زيلينسكي.
وأضاف: "هذا الفشل يدل مرة أخرى على عدم قدرة الرئيس الأوكراني على فعل أي شيء لبلاده"، مشيرا إلى أن استقالته ستكون خلاصًا لأوكرانيا.
وأوضح سوسكين: "لقد خسر زيلينسكي كل المعارك بشكل استراتيجي".
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مستشار الرئيس الأوكراني السابق يكشف عن الهدف الرئيسي لحلفاء زيلينسكي
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وفي وقت سابق قال سوسكين: "زيلينسكي غير قادر بأي حال من الأحوال على ضمان أمن بلاده. وأظهرت الضربات الانتقامية الروسية بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على جسر القرم".
وأضاف: "لقد تم توجيه ضربة هائلة إلى أوكرانيا الآن".
وبحسب قوله، لم يعد بإمكان زيلينسكي فعل أي شيء لبلاده، باستثناء إلحاق الضرر بها. فشلت جهوده للدفاع عن موانئ أوديسا، وكذلك فشلت جهوده السياسية لتأمين عضوية أوكرانيا في الناتو والمزيد من الأسلحة الحديثة.
أقرا أيضا: مستشار الرئيس الأوكراني السابق: سلوك زيلينسكي على المسرح الدولي يدمر العلاقات مع الغرب
أقرا أيضا: إعلام: المسؤولون الأمريكيون سئموا من عدم امتنان زيلينسكي للمساعدات الغربية
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