https://sputnikarabic.ae/20230801/إيران-تعلن-الأربعاء-والخميس-عطلة-رسمية-بسبب-الحرارة-الشديدة-1079668236.html
إيران تعلن الأربعاء والخميس عطلة رسمية بسبب الحرارة الشديدة
إيران تعلن الأربعاء والخميس عطلة رسمية بسبب الحرارة الشديدة
أعلنت الحكومة الإيرانية الموافقة على اقتراح وزارة الصحة باعتبار، يومي الأربعاء والخميس(2 و3 أغسطس/ آب الجاري)، عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد بسبب الحر... 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T11:43+0000
2023-08-01T11:43+0000
2023-08-01T11:52+0000
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وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، اليوم الثلاثاء: "نظرا للحرارة غير المسبوقة في الأيام الحالية، وحفاظا على صحة المواطنين، وافقت الحكومية على اقتراح وزارة الصحة بالعطلة، يومي الأربعاء والخميس، على مدار الساعة"، وفق موقع "انتخاب" الإيراني.وأمس الاثنين، أعلن وزير الصحة الإيراني اقتراحه بتعطيل العمل الحكومي في بعض المدن.وقال الدكتور بهرام عين اللهي، على هامش الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم، بحضور الصحفيين، في إشارة إلى الحرارة غير المسبوقة في البلاد: "للأسف واجهنا هذا العام حرارة غير مسبوقة عندما ترتفع فوق 40 درجة يمكن أن تؤذي الصحة، تظهر هذه المشكلة بشكل خاص عند كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والأطفال".ومضى بقوله: "في أي موقف تتسبب فيه العوامل البيئية في مشاكل صحية للناس، تتدخل وزارة الصحة، ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية للحرارة نتوقع ارتفاع درجات الحرارة، خلال الأيام المقبلة، لذلك اقترحنا عطلة حكومية وهي أمر ضروري لصحة الناس".
https://sputnikarabic.ae/20230623/مدينة-إيرانية-تسجل-أعلى-درجة-حرارة-حول-العالم-1078410492.html
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الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار المناخ في العالم, إيران, أخبار إيران
إيران تعلن الأربعاء والخميس عطلة رسمية بسبب الحرارة الشديدة
11:43 GMT 01.08.2023 (تم التحديث: 11:52 GMT 01.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت الحكومة الإيرانية الموافقة على اقتراح وزارة الصحة باعتبار، يومي الأربعاء والخميس(2 و3 أغسطس/ آب الجاري)، عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد بسبب الحر الشديد.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، اليوم الثلاثاء: "نظرا للحرارة غير المسبوقة في الأيام الحالية، وحفاظا على صحة المواطنين، وافقت الحكومية على اقتراح وزارة الصحة بالعطلة، يومي الأربعاء والخميس، على مدار الساعة"، وفق موقع
"انتخاب" الإيراني.
وأمس الاثنين، أعلن وزير الصحة الإيراني اقتراحه بتعطيل العمل الحكومي في بعض المدن.
وقال الدكتور بهرام عين اللهي، على هامش الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم، بحضور الصحفيين، في إشارة إلى الحرارة غير المسبوقة في البلاد: "للأسف واجهنا هذا العام حرارة غير مسبوقة عندما ترتفع فوق 40 درجة يمكن أن تؤذي الصحة، تظهر هذه المشكلة بشكل خاص عند كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والأطفال".
ومضى بقوله: "في أي موقف تتسبب فيه العوامل البيئية في مشاكل صحية للناس، تتدخل وزارة الصحة، ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية للحرارة نتوقع ارتفاع درجات الحرارة
، خلال الأيام المقبلة، لذلك اقترحنا عطلة حكومية وهي أمر ضروري لصحة الناس".