https://sputnikarabic.ae/20230801/استدعاء-ترامب-للمثول-أمام-المحكمة-بتهم-تتعلق-بانتخابات-عام-2020-1079687870.html
استدعاء ترامب للمثول أمام المحكمة بتهم تتعلق بانتخابات عام 2020
استدعاء ترامب للمثول أمام المحكمة بتهم تتعلق بانتخابات عام 2020
استدعت المحكمة الأمريكية، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للمثول أمامها بتهم تتعلق بمحاولته التدخل في نتائج الانتخابات الرئاسية لعام... 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T22:38+0000
2023-08-01T22:38+0000
2023-08-01T22:38+0000
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وبحسب الوثائق القضائية، تم توجيه أربع تهم جنائية لترامب بناءً على تورطه المزعوم في محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2020.وأشارت لائحة الاتهامات إلى أن ترامب كان مصممًا على البقاء في السلطة بعد خسارته في الانتخابات، حيث نشر أكاذيب مزعومة عن وجود تزوير حاسم في الانتخابات وادعى أنه فاز فيها.وأكدت اللائحة أن هذه الادعاءات كانت كاذبة وأن ترامب كان يعلم أنها كاذبة.وتضمنت التهم الموجهة إلى ترامب اتهامًا واحدًا بالتآمر للتحايل على الولايات المتحدة، وتهمة أخرى بالتآمر لعرقلة إجراء رسمي، بالإضافة إلى تهمة التدخل ومحاولة التدخل في إجراء رسمي، وتهمة أخيرة تتعلق بالتآمر ضد الحقوق.ومن المقرر أن يمثل دونالد ترامب أمام المحكمة في جلسة تعقد في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت الشرق الأمريكي في 3 أغسطس.
https://sputnikarabic.ae/20230801/توجيه-4-اتهامات-جنائية-جديدة-لترامب-بشأن-محاولة-تقويض-نقل-السلطة--1079687735.html
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ترامب, ترامب, خطط ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, ترامب, خطط ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
استدعاء ترامب للمثول أمام المحكمة بتهم تتعلق بانتخابات عام 2020
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استدعت المحكمة الأمريكية، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للمثول أمامها بتهم تتعلق بمحاولته التدخل في نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، حسبما أفادت وثائق قضائية.
وبحسب الوثائق القضائية، تم توجيه أربع تهم جنائية لترامب
بناءً على تورطه المزعوم في محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2020.
وأشارت لائحة الاتهامات إلى أن ترامب كان مصممًا على البقاء في السلطة بعد خسارته في الانتخابات، حيث نشر أكاذيب مزعومة عن وجود تزوير حاسم في الانتخابات وادعى أنه فاز فيها.
وأكدت اللائحة أن هذه الادعاءات كانت كاذبة وأن ترامب كان يعلم أنها كاذبة.
وتضمنت التهم الموجهة إلى ترامب اتهامًا واحدًا بالتآمر للتحايل على الولايات المتحدة، وتهمة أخرى بالتآمر لعرقلة إجراء رسمي، بالإضافة إلى تهمة التدخل ومحاولة التدخل في إجراء رسمي، وتهمة أخيرة تتعلق بالتآمر ضد الحقوق.
ومن المقرر أن يمثل دونالد ترامب أمام المحكمة في جلسة تعقد في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت الشرق الأمريكي في 3 أغسطس.