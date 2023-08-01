https://sputnikarabic.ae/20230801/توجيه-4-اتهامات-جنائية-جديدة-لترامب-بشأن-محاولة-تقويض-نقل-السلطة--1079687735.html

توجيه 4 اتهامات جنائية جديدة لترامب بشأن محاولة تقويض نقل السلطة

توجيه 4 اتهامات جنائية جديدة لترامب بشأن محاولة تقويض نقل السلطة

أظهرت وثائق المحكمة، اليوم الأربعاء، توجيه أربع تهم جنائية للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتورطه في محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. 01.08.2023, سبوتنيك عربي

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ترامب

دونالد ترامب

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العالم

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ووفقًا للائحة الاتهام التي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء: "على الرغم من هزيمته، كان المتهم مصممًا على البقاء في السلطة. لذلك لمدة أكثر من شهرين بعد يوم الانتخابات في الثالث من نوفمبر 2020، نشر المتهم أكاذيب حول وقوع تزوير حاسم في الانتخابات وأنه فاز بالفعل. كانت هذه المزاعم كاذبة، وكان المتهم يعلم أنها كاذبة".وتشمل التهم الموجهة إلى ترامب تُهمات ضد دونالد ترامب، اتهام بالمؤامرة للإضرار بالولايات المتحدة. واتهام بالمؤامرة لعرقلة الإجراءات الرسمية. واتهام بعرقلة الإجراءات الرسمية ومحاولة عرقلتها. واتهام بالمؤامرة ضد الحقوق.وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، أصدرت لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير تقريرها النهائي، الذي طال انتظاره، والمكون من 845 صفحة ليلة أمس الخميس، والذي تم نشره بعد 3 أيام من عقد اللجنة اجتماعها النهائي، وكشف النقاب عن عدة إحالات جنائية تستهدف ترامب.واتهم تقرير لجنة التحقيق في أحداث الكونغرس، يوم الخميس، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بالانخراط في مؤامرة من عدة أجزاء لقلب نتيجة انتخابات 2020.وهاجمت أعداد من أنصار ترامب، في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، مقر الكونغرس سعيا لتعطيل عملية التصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

https://sputnikarabic.ae/20221223/ترامب-يستنكر-التقرير-النهائي-للجنة-التحقيق-في-أحداث-اقتحام-الكونغرس-ويعتبره-حزبيا-للغاية--1071526821.html

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