https://sputnikarabic.ae/20230801/الجمعية-المصرية-لخريجي-الجامعات-الروسية-قمة-سان-بطرسبورغ-تعكس-قوة-علاقات-أفريقيا-بموسكو-1079682683.html

الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية: قمة سان بطرسبورغ تعكس قوة علاقات أفريقيا بموسكو

الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية: قمة سان بطرسبورغ تعكس قوة علاقات أفريقيا بموسكو

تميزت العلاقات المصرية - الروسية بنوع من الثبات والصداقة التاريخية التي تجمع الجانبين على مختلف المستويات، والشهر المقبل ستحل الذكرى الثمانون على إقامة... 01.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-01T17:44+0000

2023-08-01T17:44+0000

2023-08-01T17:44+0000

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في حوار أجرته وكالة "سبوتنيك" مع مدير النشاط الثقافي، ورئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية - السوفيتية، والأمين العام لجمعية الصداقة المصرية - الروسية، الدكتور شريف جاد، تحدّث فيه عن التقارب المصري الروسي طيلة عقود. وقال جاد: "بداية، أود تهنئة الأصدقاء الروس على هذا النجاح الكبير في تنظيم القمة الروسية - الأفريقية الثانية، النجاح في القمة الأولى في سوتشي ربما كان عاديا، ولكن النجاح في سان بطرسبورغ غير عادي، كونه يأتي في ظروف غاية في الصعوبة وأوضاع عالمية شائكة وسط ضغوط غربية على الدول الأفريقية، لعدم الاستجابة للدعوة الروسية لحضور القمة".روسيا صديق صدوقوأوضح الأمين العام لجمعية الصداقة المصرية - الروسية، في حديثه لـ "سبوتنيك"، بأن التعاون الروسي - الأفريقي يعكس عمق العلاقات بين الجانبين، وقال: "إن الجانب الأفريقي يؤمن بأن التعاون مع روسيا يصب في مصالحه، وفي القمة الأولى في سوتشي تم التوقيع على عدة اتفاقيات تجارية واقتصادية وتم الوفاء بها كلها من الجانب الروسي".وفيما يتعلق بواقعية الإيفاء بالمشاريع والاتفاقيات التي عقدت في القمة الروسية - الأفريقية الأولى في مدينة سوتشي منذ 2019، أشار الدكتور شريف جاد إلى أنه قد "تم الاتفاق مع الجانب الروسي في إنشاء مشروع مفاعل الضبعة لإنتاج الطاقة النووية السلمية بقيمة 35 مليار دولار، وهذا لمصر وحدها، ومجموع الدول الأفريقية نفذوا المشاريع منذ 2019، ولولا جائحة "كورونا" كانت ستكون هناك فرصة أكبر للتنفيذ، ولكن ماهو متفق عليه هو مصداقية الجانب الروسي".ثمانون عاما على علاقات مصر وروسياوبخصوص العلاقة التي تربط مصر وروسيا والتعاون بين الجانبين، وتثمين الجهود لمبادرات مصر فيما يتعلق بفتح مجالات عديدة اقتصاديا وثقافيا وإنسانيا، قال الدكتور شريف جاد لـ "سبوتنيك": "في الحقيقة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدث بحفاوة عن الدور المصري في إنجاح القمة الأولى في سوتشي التي كانت برئاسة روسيا بصفتها الدولة المنظمة، ومصر بصفتها ترأس الاتحاد الأفريقي، والذي أثمر عن نجاح كبير وأدهش العالم في أن روسيا تلتقي بهذا الكم الهائل للحضور إلى روسيا، نحن نتحدث عن حضور 49 رئيسا من أفريقيا وقتها، وهذا كان ضمن الجهود التي بذلتها مصر في دورها المحوري في أفريقيا".أفريقيا سوق واعدة مستقبلاوبخصوص الهدف من التقارب الروسي مع دول القارة السمراء، والرغبة في التعاون على مستوى جديد وعالٍ، يقول الدكتور جاد لـ "سبوتنيك": "إن هناك مصالح مشتركة نحن في أمسّ الحاجة إليها، وأفريقيا ستكون سوقا واعدة، ومستقبل للأفارقة لأن لديهم إمكانيات كبيرة جدا، والتعاون بين مصر وروسيا ممتد ليس فقط في العلاقات الاقتصادية والتجارية والعسكرية والسياحية أيضا، كون روسيا من الدول الحاضرة في السياحة المصرية، وأيضا في مجال الثقافة بين البلدين، وهذا المنتدى يحمل رسالة إنسانية للتعرف على ثقافات الشعوب".مجالات التعاون الثقافي بين مصر وروسياوحول التحديات التي تواجهها روسيا من الدول الغربية، وأيضا الدول العربية والأفريقية، قال رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية - السوفيتية لـ "سبوتنيك": "إن هناك جهودا كبيرة في المجال الثقافي بين مصر وروسيا، خاصة في ترجمة الكتب إلى اللغة العربية والروسية، وهذا التبادل الثقافي بين الجانبين، في سبتمبر(أيلول) المقبل ستشهد موسكو الحفل الختامي لعام التعاون الإنساني بين مصر وروسيا، وسيكون بحضور وزيرة الثقافة، الدكتورة نفين الكيلاني، ووفد مصري كبير وفرقة شعبية للفنون المصرية في إطار تقديم عروض بهذه المناسبة، وهذا يعكس اهتمام الطرفين بدعم العلاقات الثقافية بينهما".

https://sputnikarabic.ae/20230801/عضو-المجلس-الأعلى-للشباب-الجزائري-نحن-أمام-تغيير-حقيقي-للتعاون-مع-وروسيا-1079680324.html

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