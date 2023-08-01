https://sputnikarabic.ae/20230801/باحثون-روس-يخفضون-آثار-العلاج-الكيميائي-بـمستشعرات-النانو-1079651622.html
باحثون روس يخفضون آثار العلاج الكيميائي بـ"مستشعرات النانو"
باحثون روس يخفضون آثار العلاج الكيميائي بـ"مستشعرات النانو"
صنع علماء من جامعة ساراتوف، مستشعرات النانو للتحكم في تركيز مادة "دوكسوروبيسين"، وهي مادة شائعة في العلاج الكيميائي للأورام الخبيثة. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T08:26+0000
2023-08-01T08:26+0000
2023-08-01T08:27+0000
مجتمع
الصحة
علوم
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وفقًا للعلماء، فإن الابتكار سيقلل من الآثار الجانبية للعلاج عن طريق تعديل جرعة الدواء، مع مراعاة خصائص جسم المريض. نشرت نتائج الدراسة في مجلة "Biosensors"."دوكسوروبيسين" مادة ذات نشاط مضاد للأورام، وتستخدم على نطاق واسع في علاج أمراض الأورام في الثدي والمبيض والغدة الدرقية والمعدة والأعضاء الأخرى. تتلف الأدوية التي تعتمد عليها مكونات الخلايا السرطانية، ما يؤدي إلى قتلها.ومع ذلك، فإن عمل "دوكسوروبيسين" عشوائي، تتأثر به الخلايا السليمة أيضًا، وخاصة القلب والأنسجة العصبية. لذلك، من المهم للغاية لأطباء الأورام الحفاظ على التركيز الأمثل للدواء في دم المريض، حيث يسود التأثير العلاجي على الآثار الجانبية.وأوضحت رئيسة قسم الكيمياء العامة وغير العضوية، البروفيسور إيرينا جورياتشيفا، قائلة: "نظرًا لأن المستوى الخطير لتركيز دوكسوروبيسين وتوزيعه في الجسم يعتمد على خصائص كل مريض، هناك حاجة إلى طرق مراقبة بسيطة ورخيصة، وهي غير متوفرة اليوم. عادةً ما يتم استخدام الكروماتوغرافيا السائلة لهذه المهمة، والتي تتطلب وقتًا طويلًا ومكلفًا لإعداد العينة".وتابعت: "النقاط الكمومية المطورة، أي الجسيمات النانوية لأشباه الموصلات، تربط أكبر قدر من جزيئات دوكسوروبيسين".المعدات اللازمة لإجراء مثل هذا التحليل، وفقًا للخبراء، موجودة تقريبًا في أي مختبر طبي في روسيا.في المستقبل، يخطط فريق البحث لتوسيع نطاق الأدوية المضادة للسرطان، والتي يمكن التحكم في تركيزها باستخدام مستشعرات نانوية جديدة.
https://sputnikarabic.ae/20230731/علماء-روس-يطورون-طريقة-لاكتشاف-أمراض-القلب-عن-طريق-الجلد-1079619043.html
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الصحة, علوم
باحثون روس يخفضون آثار العلاج الكيميائي بـ"مستشعرات النانو"
08:26 GMT 01.08.2023 (تم التحديث: 08:27 GMT 01.08.2023) تابعنا عبر
صنع علماء من جامعة ساراتوف، مستشعرات النانو للتحكم في تركيز مادة "دوكسوروبيسين"، وهي مادة شائعة في العلاج الكيميائي للأورام الخبيثة.
وفقًا للعلماء، فإن الابتكار سيقلل من الآثار الجانبية للعلاج عن طريق تعديل جرعة الدواء، مع مراعاة خصائص جسم المريض. نشرت نتائج الدراسة في مجلة "Biosensors".
"دوكسوروبيسين" مادة ذات نشاط مضاد للأورام، وتستخدم على نطاق واسع في علاج أمراض الأورام في الثدي والمبيض والغدة الدرقية والمعدة والأعضاء الأخرى. تتلف الأدوية التي تعتمد عليها مكونات الخلايا السرطانية، ما يؤدي إلى قتلها.
ومع ذلك، فإن عمل "دوكسوروبيسين" عشوائي، تتأثر به الخلايا السليمة أيضًا، وخاصة القلب والأنسجة العصبية. لذلك، من المهم للغاية لأطباء الأورام الحفاظ على التركيز الأمثل للدواء في دم المريض، حيث يسود التأثير العلاجي على الآثار الجانبية.
طور العلماء مستشعرات نانوية لتحديد سريع ودقيق لتركيز "دوكسوروبيسين" في الدم. المستشعرات هي نقاط كمومية، يقل إنبعاثها الضوئي عند التفاعل مع جزيئات الدواء.
وأوضحت رئيسة قسم الكيمياء العامة وغير العضوية، البروفيسور إيرينا جورياتشيفا، قائلة: "نظرًا لأن المستوى الخطير لتركيز دوكسوروبيسين وتوزيعه في الجسم يعتمد على خصائص كل مريض، هناك حاجة إلى طرق مراقبة بسيطة ورخيصة، وهي غير متوفرة اليوم. عادةً ما يتم استخدام الكروماتوغرافيا السائلة لهذه المهمة، والتي تتطلب وقتًا طويلًا ومكلفًا لإعداد العينة".
وتابعت: "النقاط الكمومية المطورة، أي الجسيمات النانوية لأشباه الموصلات، تربط أكبر قدر من جزيئات دوكسوروبيسين".
وقالت سفيتلانا ميشرياكوفا، مؤلفة مشاركة في العمل: "تنخفض شدة توهج النقاط الكمومية مع زيادة تركيز دوكسوروبيسين، ما يسمح بالمراقبة في الوقت الفعلي لمستوى الدواء في دم المرضى أثناء دورات العلاج الكيميائي".
المعدات اللازمة لإجراء مثل هذا التحليل، وفقًا للخبراء، موجودة تقريبًا في أي مختبر طبي في روسيا.
في المستقبل، يخطط فريق البحث لتوسيع نطاق الأدوية المضادة للسرطان
، والتي يمكن التحكم في تركيزها باستخدام مستشعرات نانوية جديدة.