https://sputnikarabic.ae/20230801/جنرال-إسرائيلي-حسن-نصرالله-ذكي-للغاية-ولا-ينبغي-الاستهانة-به-1079668382.html
جنرال إسرائيلي: حسن نصرالله "ذكي للغاية" ولا ينبغي الاستهانة به
جنرال إسرائيلي: حسن نصرالله "ذكي للغاية" ولا ينبغي الاستهانة به
وصف رئيس شعبة العمليات السابق في الجيش الإسرائيلي، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بأنه "شخص ذكي للغاية"، ولا ينبغي الاستهانة به. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T11:53+0000
2023-08-01T11:53+0000
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وقال لواء الاحتياط، يسرائيل زيف، في تصريحات لـ"القناة 12" الإسرائيلية، إن نصر الله يدرك أن ما يحدث في الأراضي المحتلة يؤكد "نظريته عن شبكة العنكبوت" التي قدمها بعد تحرير جنوب لبنان عام 2000"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف عن نصر الله:كما أشار إلى أن حسن نصر الله يحاول التقليل من شأن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وإذلال الكيان الصهيوني، وفضح نقاط ضعفه.وحذر الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، يوم السبت الماضي، من أنه سيرد على أي "عمل غبي" من قبل الكيان الصهيوني".وقال: "عندما يضعنا الصهاينة أو أي عدو أمام خيارين، سنرفض الإذلال على الدوام".
https://sputnikarabic.ae/20230730/نصر-الله-الكيان-الصهيوني-غدة-سرطانية-لن-ترتاح-المنطقة-قبل-اقتلاعها-1079558137.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي
جنرال إسرائيلي: حسن نصرالله "ذكي للغاية" ولا ينبغي الاستهانة به
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وصف رئيس شعبة العمليات السابق في الجيش الإسرائيلي، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بأنه "شخص ذكي للغاية"، ولا ينبغي الاستهانة به.
وقال لواء الاحتياط، يسرائيل زيف، في تصريحات لـ"القناة 12" الإسرائيلية، إن نصر الله يدرك أن ما يحدث في الأراضي المحتلة يؤكد "نظريته عن شبكة العنكبوت" التي قدمها بعد تحرير جنوب لبنان عام 2000"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا".
"إنه يقرأ صحفنا كل صباح، ويتابع أخبارنا، وربما يشاهدنا بينما نتحدث في التلفزيون، ويفهم ويرى تآكل إسرائيل وانهيارها وانقسامها".
كما أشار إلى أن حسن نصر الله
يحاول التقليل من شأن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وإذلال الكيان الصهيوني، وفضح نقاط ضعفه.
وحذر الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، يوم السبت الماضي، من أنه سيرد على أي "عمل غبي" من قبل الكيان الصهيوني".
وقال: "عندما يضعنا الصهاينة أو أي عدو أمام خيارين، سنرفض الإذلال على الدوام".