https://sputnikarabic.ae/20230801/علماء-يكتشفون-فيروسات-عملاقة-صور-1079675977.html

علماء يكتشفون "فيروسات عملاقة"... صور

علماء يكتشفون "فيروسات عملاقة"... صور

اكتشف العلماء "تنوعًا مذهلاً" من الفيروسات العملاقة التي تتخذ أشكالًا وهيئات "لم يكن من الممكن تصورها سابقًا" في بعض عينات التربة في الغابات. 01.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-01T14:13+0000

2023-08-01T14:13+0000

2023-08-01T14:13+0000

مجتمع

علوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101404/78/1014047893_0:38:3511:2012_1920x0_80_0_0_10914a50ebba921a24967192ae502dd1.jpg

تحتوي هذه الفيروسات العملاقة على ملحقات خارجية وهياكل داخلية لم يسبق رؤيتها من قبل.وتم جمع عينة التربة في عام 2019، من غابة هارفارد، القريبة من بوسطن في الولايات المتحدة، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".وتم نقل العينات جواً إلى معهد ماكس بلانك في ألمانيا، حيث تم فحصها باستخدام المجهر الإلكتروني للإرسال، وهي عملية تقوم بتكبير الأجسام باستخدام حزمة من الإلكترونات.هذه العمالقة أصغر من أكبر فيروس تم اكتشافه على الإطلاق (بعرض 1500 نانومتر)، ولكنها أكبر بكثير من الفيروسات التي يصادفها البشر عادةً (COVID-19، على سبيل المثال، 50-140 نانومترا).وكتب الباحثون: "كشف المجهر الإلكتروني للإرسال عن تنوع مذهل من الجسيمات الشبيهة بالفيروسات".وكان لأحد هذه الفيروسات العملاقة الغريبة أطراف كبيرة مرتبة في نمط متماثل، وصفه الباحثون بأنه شبيه بهيكل السلحفاة، كما أن بعضها كان أشبه بنجمة عيد الميلاد، ورأس الكائن الأسطوري "ميدوزا".وتمت دراسة الفيروسات العملاقة التي تتطفل على الطحالب منذ عقود، لكن هذا المجال انطلق بالفعل في عام 2003، عندما تم العثور على أول فيروس عملاق (بعرض 400 نانومتر) ينمو في الأميبات في برج تبريد في إنجلترا، وتمت تسميته بـ "فيروس ميميفيروس" لأنه يحاكي ظهور البكتيريا.أما حامل الرقم القياسي الحالي هو "بايثوفايروس سايبيريكوم" والذي يبلغ عرضه 1500 نانومتر، وهو فيروس عملاق مدفون في التربة الصقيعية السيبيرية لمدة 30 ألف عام، لكنه اكتشف عند ذوبان الجليد في عام 2014.

https://sputnikarabic.ae/20230719/ما-حقيقة-انتشار-فيروس-إيبولا-وحمى-ماربورغ-في-الجزائر-1079215266.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم