https://sputnikarabic.ae/20230801/علماء-يكتشفون-فيروسات-عملاقة-صور-1079675977.html
علماء يكتشفون "فيروسات عملاقة"... صور
علماء يكتشفون "فيروسات عملاقة"... صور
اكتشف العلماء "تنوعًا مذهلاً" من الفيروسات العملاقة التي تتخذ أشكالًا وهيئات "لم يكن من الممكن تصورها سابقًا" في بعض عينات التربة في الغابات. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T14:13+0000
2023-08-01T14:13+0000
2023-08-01T14:13+0000
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101404/78/1014047893_0:38:3511:2012_1920x0_80_0_0_10914a50ebba921a24967192ae502dd1.jpg
تحتوي هذه الفيروسات العملاقة على ملحقات خارجية وهياكل داخلية لم يسبق رؤيتها من قبل.وتم جمع عينة التربة في عام 2019، من غابة هارفارد، القريبة من بوسطن في الولايات المتحدة، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".وتم نقل العينات جواً إلى معهد ماكس بلانك في ألمانيا، حيث تم فحصها باستخدام المجهر الإلكتروني للإرسال، وهي عملية تقوم بتكبير الأجسام باستخدام حزمة من الإلكترونات.هذه العمالقة أصغر من أكبر فيروس تم اكتشافه على الإطلاق (بعرض 1500 نانومتر)، ولكنها أكبر بكثير من الفيروسات التي يصادفها البشر عادةً (COVID-19، على سبيل المثال، 50-140 نانومترا).وكتب الباحثون: "كشف المجهر الإلكتروني للإرسال عن تنوع مذهل من الجسيمات الشبيهة بالفيروسات".وكان لأحد هذه الفيروسات العملاقة الغريبة أطراف كبيرة مرتبة في نمط متماثل، وصفه الباحثون بأنه شبيه بهيكل السلحفاة، كما أن بعضها كان أشبه بنجمة عيد الميلاد، ورأس الكائن الأسطوري "ميدوزا".وتمت دراسة الفيروسات العملاقة التي تتطفل على الطحالب منذ عقود، لكن هذا المجال انطلق بالفعل في عام 2003، عندما تم العثور على أول فيروس عملاق (بعرض 400 نانومتر) ينمو في الأميبات في برج تبريد في إنجلترا، وتمت تسميته بـ "فيروس ميميفيروس" لأنه يحاكي ظهور البكتيريا.أما حامل الرقم القياسي الحالي هو "بايثوفايروس سايبيريكوم" والذي يبلغ عرضه 1500 نانومتر، وهو فيروس عملاق مدفون في التربة الصقيعية السيبيرية لمدة 30 ألف عام، لكنه اكتشف عند ذوبان الجليد في عام 2014.
https://sputnikarabic.ae/20230719/ما-حقيقة-انتشار-فيروس-إيبولا-وحمى-ماربورغ-في-الجزائر-1079215266.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101404/78/1014047893_389:0:3120:2048_1920x0_80_0_0_42ad0778b0985268311a76408e011bdb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
علماء يكتشفون "فيروسات عملاقة"... صور
تابعنا عبر
اكتشف العلماء "تنوعًا مذهلاً" من الفيروسات العملاقة التي تتخذ أشكالًا وهيئات "لم يكن من الممكن تصورها سابقًا" في بعض عينات التربة في الغابات.
تحتوي هذه الفيروسات العملاقة على ملحقات خارجية وهياكل داخلية لم يسبق رؤيتها من قبل.
وتم جمع عينة التربة في عام 2019، من غابة هارفارد، القريبة من بوسطن في الولايات المتحدة، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".
وتم نقل العينات جواً إلى معهد ماكس بلانك في ألمانيا، حيث تم فحصها باستخدام المجهر الإلكتروني للإرسال، وهي عملية تقوم بتكبير الأجسام باستخدام حزمة من الإلكترونات.
وكشف ذلك أن التربة كانت مليئة بالفيروسات العملاقة التي يصل عرضها إلى 635 نانومترا.
هذه العمالقة أصغر من أكبر فيروس تم اكتشافه على الإطلاق (بعرض 1500 نانومتر)، ولكنها أكبر بكثير من الفيروسات التي يصادفها البشر عادةً (COVID-19، على سبيل المثال، 50-140 نانومترا).
وكتب الباحثون: "كشف المجهر الإلكتروني للإرسال عن تنوع مذهل من الجسيمات الشبيهة بالفيروسات".
بشكل مثير للدهشة، وجدنا أن بضع مئات من الغرامات من تربة الغابات تحتوي على تنوع أكبر من جميع الفيروسات العملاقة المعزولة حتى الآن مجتمعة.
وكان لأحد هذه الفيروسات العملاقة الغريبة أطراف كبيرة مرتبة في نمط متماثل، وصفه الباحثون بأنه شبيه بهيكل السلحفاة، كما أن بعضها كان أشبه بنجمة عيد الميلاد، ورأس الكائن الأسطوري "ميدوزا".
وتمت دراسة الفيروسات العملاقة التي تتطفل على الطحالب منذ عقود، لكن هذا المجال انطلق بالفعل في عام 2003، عندما تم العثور على أول فيروس عملاق (بعرض 400 نانومتر) ينمو في الأميبات في برج تبريد في إنجلترا، وتمت تسميته بـ "فيروس ميميفيروس" لأنه يحاكي ظهور البكتيريا.
وتم تسجيل رقم قياسي عالمي في عام 2010، باكتشاف فيروس تشيلينسيس الذي يبلغ عرضه 700 نانومتر قبالة سواحل تشيلي.
أما حامل الرقم القياسي الحالي هو "بايثوفايروس سايبيريكوم" والذي يبلغ عرضه 1500 نانومتر، وهو فيروس
عملاق مدفون في التربة الصقيعية السيبيرية لمدة 30 ألف عام، لكنه اكتشف عند ذوبان الجليد في عام 2014.