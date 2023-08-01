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https://sputnikarabic.ae/20230801/نظام-الصواريخ-المضادة-للطائرات-تور-إم2إي-1079652691.html
نظام الصواريخ المضادة للطائرات "تور-إم2إي"
نظام الصواريخ المضادة للطائرات "تور-إم2إي"
نظام الصواريخ المضادة للطائرات "تور-إم2إي"
2023-08-01T08:53+0000
2023-08-01T08:53+0000
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وتعد منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "تور -إم2" واحدة من أخطر المنظومات الدفاعية القصيرة المدى، التي أثبتت فاعلية كبيرة في التصدي للطائرات المسيرة، التي أصبحت تمثل التهديد الأول لقوات الدفاع الجوي حول العالم.شاهد أيضا - منظومة "تور إم" تدمر سربا من المسيرات الأوكرانية... فيديومنظومة "تور-إم2إي" نموذج جيل جديد من أسلحة الدفاع الجوي الروسية القصيرة المدى، تتعرفون على أهم الخصائص الفنية من خلال الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".وتشارك أنظمة الدفاع الجوي من طراز "تور-إم1" منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في مهام توفير الغطاء الجوي للقوات، حيث أثبتت هذه المنظومة، والفئات المحدثة منها كفاءة عالية بتنفيذ المهام وتدمير أسلحة العدو.
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نظام الصواريخ المضادة للطائرات، تور-إم2إي
نظام الصواريخ المضادة للطائرات، تور-إم2إي

نظام الصواريخ المضادة للطائرات "تور-إم2إي"

08:53 GMT 01.08.2023
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أثبتت منظومات الدفاع الروسية بمختلف أنواعها فعالية عالية في مواجهة الأهداف البعيدة والقريبة والمتوسطة المدى، في النزاعات العسكرية في العالم، ولا سيما في العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وتعد منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "تور -إم2" واحدة من أخطر المنظومات الدفاعية القصيرة المدى، التي أثبتت فاعلية كبيرة في التصدي للطائرات المسيرة، التي أصبحت تمثل التهديد الأول لقوات الدفاع الجوي حول العالم.
شاهد أيضا - منظومة "تور إم" تدمر سربا من المسيرات الأوكرانية... فيديو
منظومة "تور-إم2إي" نموذج جيل جديد من أسلحة الدفاع الجوي الروسية القصيرة المدى، تتعرفون على أهم الخصائص الفنية من خلال الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".
نظام الصواريخ المضادة للطائرات تور -إم2إي - سبوتنيك عربي
نظام الصواريخ المضادة للطائرات تور -إم2إي - سبوتنيك عربي
وتشارك أنظمة الدفاع الجوي من طراز "تور-إم1" منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في مهام توفير الغطاء الجوي للقوات، حيث أثبتت هذه المنظومة، والفئات المحدثة منها كفاءة عالية بتنفيذ المهام وتدمير أسلحة العدو.
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