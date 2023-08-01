https://sputnikarabic.ae/20230801/وكالة-ناسا-تتلقى-إشارة-من-مسبارفوياجر-2-المفقود--1079645810.html
وكالة ناسا تتلقى إشارة من مسبار"فوياجر-2" المفقود
وكالة ناسا تتلقى إشارة من مسبار"فوياجر-2" المفقود
قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت إشارة من المسبار الفضائي "فوياجر-2" الذي فقدت الاتصال به في يوليو/ تموز، وأن المركبة تعمل بشكل... 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T01:14+0000
2023-08-01T01:14+0000
2023-08-01T01:14+0000
ناسا
الولايات المتحدة الأمريكية
الفضاء
أخبار محطة الفضاء الدولية
وكالة الفضاء
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وقالت "ناسا" في تغريدة عبر موقع تويتر: "شبكة الاتصالات الفضائية البعيدة في ناسا تلقت إشارة حاملة من "فوياجر-2"، وهذا يدل على أن المركبة الفضائية تعمل بحالة جيدة".يشار إلى أنه في 28 يوليو/تموز، أعلنت ناسا أن الخبراء فقدوا الاتصال مع المسبار الفضائي، وكان من المفترض أن يكون من الصعب استعادة الاتصال على الأقل حتى منتصف أكتوبر/تشرين الثاني.أطلقت مهمة "فوياجر" ("المسافر")، المكونة من مسبارين توأم، "فوياجر-1" و"فوياجر-2"، في الفضاء سبتمبر/أيلول 1977. وتعد المهمة الأبعد مسافة عن الأرض وأطول الأجهزة الفضائية عمراً. ويعمل "فوياجر-1"، الذي يبعد عن الأرض 24 مليار كيلومتر، بشكل طبيعي.
https://sputnikarabic.ae/20221220/مسبار-فضائي-على-المريخ-يلفظ-أنفاسه-الأخيرة-وينشر-تغريدة-الوداع-صورة-1071396357.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
ناسا, الولايات المتحدة الأمريكية, الفضاء, أخبار محطة الفضاء الدولية, وكالة الفضاء
ناسا, الولايات المتحدة الأمريكية, الفضاء, أخبار محطة الفضاء الدولية, وكالة الفضاء
وكالة ناسا تتلقى إشارة من مسبار"فوياجر-2" المفقود
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قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت إشارة من المسبار الفضائي "فوياجر-2" الذي فقدت الاتصال به في يوليو/ تموز، وأن المركبة تعمل بشكل جيد.
وقالت "ناسا" في تغريدة عبر موقع تويتر: "شبكة الاتصالات الفضائية البعيدة في ناسا تلقت إشارة حاملة من "فوياجر-2"، وهذا يدل على أن المركبة الفضائية تعمل بحالة جيدة".
20 ديسمبر 2022, 11:57 GMT
يشار إلى أنه في 28 يوليو/تموز، أعلنت ناسا أن الخبراء فقدوا الاتصال مع المسبار الفضائي
، وكان من المفترض أن يكون من الصعب استعادة الاتصال على الأقل حتى منتصف أكتوبر/تشرين الثاني.
أطلقت مهمة "فوياجر" ("المسافر")، المكونة من مسبارين توأم، "فوياجر-1" و"فوياجر-2"، في الفضاء سبتمبر/أيلول 1977. وتعد المهمة الأبعد مسافة عن الأرض وأطول الأجهزة الفضائية عمراً. ويعمل "فوياجر-1"، الذي يبعد عن الأرض 24 مليار كيلومتر، بشكل طبيعي.