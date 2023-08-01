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https://sputnikarabic.ae/20230801/وكالة-ناسا-تتلقى-إشارة-من-مسبارفوياجر-2-المفقود--1079645810.html
وكالة ناسا تتلقى إشارة من مسبار"فوياجر-2" المفقود
وكالة ناسا تتلقى إشارة من مسبار"فوياجر-2" المفقود
قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت إشارة من المسبار الفضائي "فوياجر-2" الذي فقدت الاتصال به في يوليو/ تموز، وأن المركبة تعمل بشكل... 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T01:14+0000
2023-08-01T01:14+0000
ناسا
الولايات المتحدة الأمريكية
الفضاء
أخبار محطة الفضاء الدولية
وكالة الفضاء
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وقالت "ناسا" في تغريدة عبر موقع تويتر: "شبكة الاتصالات الفضائية البعيدة في ناسا تلقت إشارة حاملة من "فوياجر-2"، وهذا يدل على أن المركبة الفضائية تعمل بحالة جيدة".يشار إلى أنه في 28 يوليو/تموز، أعلنت ناسا أن الخبراء فقدوا الاتصال مع المسبار الفضائي، وكان من المفترض أن يكون من الصعب استعادة الاتصال على الأقل حتى منتصف أكتوبر/تشرين الثاني.أطلقت مهمة "فوياجر" ("المسافر")، المكونة من مسبارين توأم، "فوياجر-1" و"فوياجر-2"، في الفضاء سبتمبر/أيلول 1977. وتعد المهمة الأبعد مسافة عن الأرض وأطول الأجهزة الفضائية عمراً. ويعمل "فوياجر-1"، الذي يبعد عن الأرض 24 مليار كيلومتر، بشكل طبيعي.
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ناسا, الولايات المتحدة الأمريكية, الفضاء, أخبار محطة الفضاء الدولية, وكالة الفضاء
ناسا, الولايات المتحدة الأمريكية, الفضاء, أخبار محطة الفضاء الدولية, وكالة الفضاء

وكالة ناسا تتلقى إشارة من مسبار"فوياجر-2" المفقود

01:14 GMT 01.08.2023
© AP Photo / China National Space Administration / Xinhua مسبار فضائي "تشانغ آه-5" لجمع عينات من القمر وإعادتها، الصين 6 ديسمبر 2020
 مسبار فضائي تشانغ آه-5 لجمع عينات من القمر وإعادتها، الصين 6 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / China National Space Administration / Xinhua
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قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت إشارة من المسبار الفضائي "فوياجر-2" الذي فقدت الاتصال به في يوليو/ تموز، وأن المركبة تعمل بشكل جيد.
وقالت "ناسا" في تغريدة عبر موقع تويتر: "شبكة الاتصالات الفضائية البعيدة في ناسا تلقت إشارة حاملة من "فوياجر-2"، وهذا يدل على أن المركبة الفضائية تعمل بحالة جيدة".
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يشار إلى أنه في 28 يوليو/تموز، أعلنت ناسا أن الخبراء فقدوا الاتصال مع المسبار الفضائي، وكان من المفترض أن يكون من الصعب استعادة الاتصال على الأقل حتى منتصف أكتوبر/تشرين الثاني.
أطلقت مهمة "فوياجر" ("المسافر")، المكونة من مسبارين توأم، "فوياجر-1" و"فوياجر-2"، في الفضاء سبتمبر/أيلول 1977. وتعد المهمة الأبعد مسافة عن الأرض وأطول الأجهزة الفضائية عمراً. ويعمل "فوياجر-1"، الذي يبعد عن الأرض 24 مليار كيلومتر، بشكل طبيعي.
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