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https://sputnikarabic.ae/20230802/إعلام-ماسك-يناقش-إنشاء-مقر-في-دولة-آسيوية-لتسيير-رحلات-إلى-المريخ-1079697828.html
إعلام: ماسك يناقش إنشاء مقر في دولة آسيوية لتسيير رحلات إلى المريخ
إعلام: ماسك يناقش إنشاء مقر في دولة آسيوية لتسيير رحلات إلى المريخ
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، عن اعتزام رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إنشاء مراكز تدريب خاصة في صحراء منغوليا تتعلق بإعداد الكوادر لإرسالهم إلى... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T08:16+0000
2023-08-02T08:21+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ماسك ناقش مع رئيس الوزراء المنغولي، إمكانية إنشاء مراكز تدريب خاصة في الجزء المنغولي من صحراء غوبي لإرسال الناس إلى المريخ. ومن الملاحظ أن إنشاء مثل هذا المركز يبدو فعالا، لأن تضاريس صحراء غوبي، التي تغطي الجزء الجنوبي من منغوليا ، تشبه إلى حد بعيد سطح المريخ.وصرح ماسك مرارا وتكرارا أن هدفه هو الترويج للسفر إلى الفضاء، فضلاً عن استعمار المريخ.وناقش الطرفان آفاق التعاون، ولا سيما الرغبة في تسهيل افتتاح فرع تيسلا في منغوليا بمساعدة الضرائب المواتية والبيئة القانونية في البلاد.كما طلب رئيس وزراء منغوليا من ماسك بدء البحث عن الاستخدام المشترك للنحاس والعناصر الأرضية النادرة، وهي المواد الخام الرئيسية لإنتاج منتجات تيسلا.
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إعلام: ماسك يناقش إنشاء مقر في دولة آسيوية لتسيير رحلات إلى المريخ

08:16 GMT 02.08.2023 (تم التحديث: 08:21 GMT 02.08.2023)
© AFP 2023 / DIMITRIOS KAMBOURISالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© AFP 2023 / DIMITRIOS KAMBOURIS
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، عن اعتزام رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إنشاء مراكز تدريب خاصة في صحراء منغوليا تتعلق بإعداد الكوادر لإرسالهم إلى المريخ في المستقبل.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ماسك ناقش مع رئيس الوزراء المنغولي، إمكانية إنشاء مراكز تدريب خاصة في الجزء المنغولي من صحراء غوبي لإرسال الناس إلى المريخ.
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ومن الملاحظ أن إنشاء مثل هذا المركز يبدو فعالا، لأن تضاريس صحراء غوبي، التي تغطي الجزء الجنوبي من منغوليا ، تشبه إلى حد بعيد سطح المريخ.
وصرح ماسك مرارا وتكرارا أن هدفه هو الترويج للسفر إلى الفضاء، فضلاً عن استعمار المريخ.
وناقش الطرفان آفاق التعاون، ولا سيما الرغبة في تسهيل افتتاح فرع تيسلا في منغوليا بمساعدة الضرائب المواتية والبيئة القانونية في البلاد.
كما طلب رئيس وزراء منغوليا من ماسك بدء البحث عن الاستخدام المشترك للنحاس والعناصر الأرضية النادرة، وهي المواد الخام الرئيسية لإنتاج منتجات تيسلا.
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