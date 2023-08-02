https://sputnikarabic.ae/20230802/الرئيس-التونسي-يتوعد-بمواصلة-التطهير-والمحاسبة-1079724622.html

الرئيس التونسي يتوعد بمواصلة التطهير والمحاسبة

الرئيس التونسي يتوعد بمواصلة التطهير والمحاسبة

توعد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، بمواصلة ما وصفه بالتطهير والمحاسبة لمواجهة الفاسدين. 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T15:16+0000

2023-08-02T15:16+0000

2023-08-02T15:16+0000

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ونقل موقع "راديو موزاييك" عن سعيد تصريحاته، خلال إشرافه على موكب تسلم أحمد الحشاني مهامه كرئيس للحكومة، حيث أكد رئيس الجمهورية التونسية أن ما يحدث في البلاد هو محاولة من لوبيات تتخفى وراء الستار لتأجيج الأوضاع الاجتماعية.وأوضح سعيد أن كل من يتلاعب بقوت الشعب والأمن الأهلي للبلاد سيدفع الثمن باهظًا بموجب القانون، وسيتم محاسبتهم في إطار محاكمة عادلة.وأكد الرئيس التونسي على ضرورة محاسبة هؤلاء الأشخاص وعدم تركهم يرتعون كما يشاؤون، وأنه لن يتم السماح لأي شخص بالتلاعب بقوت التونسيين وعيشهم، وأضاف أنهم "لن يستطيعوا إرباك تونس، وسيستمرون في تطهير البلاد ومحاسبة الفاسدين الذين يعتقدون أنهم فوق كل مساءلة".وفي وقت سابق، أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، صباح اليوم الأربعاء، قرارا بإعفاء رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، من منصبها، وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها.وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء الثلاثاء 1 أغسطس(آب) 2023، إنهاء مهام السيدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة للحكومة وتعيين السيد أحمد الحشاني، خلفا لها".يشار إلى أن الرئيس تونسي قيس سعيد، كلف نجلاء بودن، في 29 سبتمبر/ أيلول 2021، بتشكيل الحكومة الجديدة، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ تونس الحديث.

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