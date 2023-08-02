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https://sputnikarabic.ae/20230802/الشرطة-الأمريكية-البلاغ-بشأن-وجود-مسلح-في-مبنى-الكابيتول-كان-كاذبا-1079735713.html
الشرطة الأمريكية: البلاغ بشأن وجود مسلح في مبنى الكابيتول كان كاذبا
الشرطة الأمريكية: البلاغ بشأن وجود مسلح في مبنى الكابيتول كان كاذبا
أعلنت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الأربعاء، أن التقارير التي أفادت بوقوع إطلاق نار داخل مبنى مجلس الشيوخ، كانت نتيجة بلاغ كاذب. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T20:14+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث باسم شرطة واشنطن في بيان: "وصل بلاغ بشأن قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار، ويبدو أنه كان بلاغا كاذبا"، وأضاف: "لم تقع إصابات ولم يتم العثور على أي شخص يحمل سلاحا".يأتي ذلك بعدما أفادت شرطة "الكونغرس" الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، بتلقيها بلاغا بإطلاق نار داخل مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي، مطالبة المتواجدين هناك بالاحتماء، بعد تقارير تشير إلى وجود شخص يطلق النار في المكان.وأوضحت شرطة "الكونغرس" في بيان لها: "بدأ الضباط في تفتيش مبنى مجلس الشيوخ والمنطقة المحيطة، وذلك بعد تلقي بلاغ، ويرجى الابتعاد عن المنطقة أثناء عملية البحث".وأضاف البيان: "عليكم البقاء في الداخل والاحتماء إن كنتم داخل مبنى مجلس الشيوخ، بعد ورود تقارير عن شخص يطلق النار، مع العلم أنه لم ترد إلينا تقارير تؤكد سماع طلقات نارية".
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, الأخبار

الشرطة الأمريكية: البلاغ بشأن وجود مسلح في مبنى الكابيتول كان كاذبا

20:14 GMT 02.08.2023
© AFP 2023 / JIM VONDRUSKAالشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022
الشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© AFP 2023 / JIM VONDRUSKA
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أعلنت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الأربعاء، أن التقارير التي أفادت بوقوع إطلاق نار داخل مبنى مجلس الشيوخ، كانت نتيجة بلاغ كاذب.
القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث باسم شرطة واشنطن في بيان: "وصل بلاغ بشأن قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار، ويبدو أنه كان بلاغا كاذبا"، وأضاف: "لم تقع إصابات ولم يتم العثور على أي شخص يحمل سلاحا".
يأتي ذلك بعدما أفادت شرطة "الكونغرس" الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، بتلقيها بلاغا بإطلاق نار داخل مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي، مطالبة المتواجدين هناك بالاحتماء، بعد تقارير تشير إلى وجود شخص يطلق النار في المكان.
وأوضحت شرطة "الكونغرس" في بيان لها: "بدأ الضباط في تفتيش مبنى مجلس الشيوخ والمنطقة المحيطة، وذلك بعد تلقي بلاغ، ويرجى الابتعاد عن المنطقة أثناء عملية البحث".
وأضاف البيان: "عليكم البقاء في الداخل والاحتماء إن كنتم داخل مبنى مجلس الشيوخ، بعد ورود تقارير عن شخص يطلق النار، مع العلم أنه لم ترد إلينا تقارير تؤكد سماع طلقات نارية".
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