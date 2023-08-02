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تقارير عن إطلاق نار في مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي

تقارير عن إطلاق نار في مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي

أفادت شرطة "الكونغرس" الأمريكي، اليوم الأربعاء، بتلقيها بلاغا بإطلاق نار داخل مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي، مطالبة الموجودين هناك بالاحتماء، بعد تقارير تشير إلى... 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T19:26+0000

2023-08-02T19:26+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت شرطة "الكونغرس" في بيان لها: "بدأ الضباط في تفتيش مبنى مجلس الشيوخ والمنطقة المحيطة وذلك بعد تلقي بلاغ، ويرجى الابتعاد عن المنطقة أثناء عملية البحث".وأضاف البيان: "عليكم البقاء في الداخل والاحتماء إن كنتم داخل مبنى مجلس الشيوخ، بعد ورود تقارير عن شخص يطلق النار مع العلم أنه لم ترد إلينا تقارير تؤكد سماع طلقات نارية".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه تلقى رسالة من المدّعين العامين، تشير إلى أنه من المحتمل أن يتم توجيه اتهامات جنائية له، بشأن أعمال الشغب التي وقعت، في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، داخل مبنى الكابيتول الأمريكي.وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أرسل جاك سميث، المدعي العام في وزارة العدل التابعة لجو بايدن، رسالة لي تفيد بأنني مستهدف في تحقيق هيئة المحلفين الكبرى في 6 يناير".وأشار ترامب، المرشح الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، إنه تلقى الرسالة وتم منحه "4 أيام قصيرة جدا" لكي يقدم تقريرا إلى هيئة محلفين كبرى، "وهو ما يعني دائما توقيفا واتهاما"، بحسب رأيه.وكان المدعي العام، جاك سميث، يحقق أيضا في جهود ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وكذلك هجوم 6 يناير2021 على مبنى الكابيتول من قبل أنصاره، الذين يسعون إلى منع تصديق الكونغرس على فوز الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

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