https://sputnikarabic.ae/20230802/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-دونيتسك-74-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1079738074.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 74 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 74 مرة خلال اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T23:40+0000
2023-08-02T23:40+0000
2023-08-02T23:40+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
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موسكو - سبوتنيك. وذكر بيان المكتب عبر قناته في "تليغرام": "خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 74 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية (...)". وأوضح البيان أن القوات الأوكرانية أطلقت مجموعًا 279 مقذوفاً بمختلف العيارات.وأضاف البيان أن مناطق ست بلدات في الجمهورية تعرضت للقصف وهي: غورلوفكا، ياسينوفاتايا ومنطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك، ماكييفكا، وزايتسيفو.ووفقًا للمكتب التمثيلي، أُصيب ثمانية مواطنين مدنيين جراء القصف، بما في ذلك طفل وُلد في عام 2006.يُشار إلى أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 112 حالة قصف مدفعي من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230802/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بـ-18-قذيفة-من-عيار-الناتو-1079737639.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 74 مرة خلال اليوم الماضي
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 74 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 279 مقذوفاً من عيارات مختلفة.
موسكو - سبوتنيك
. وذكر بيان المكتب عبر قناته في "تليغرام": "خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 74 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية (...)". وأوضح البيان أن القوات الأوكرانية أطلقت مجموعًا 279 مقذوفاً بمختلف العيارات.
وأضاف البيان أن مناطق ست بلدات في الجمهورية تعرضت للقصف وهي: غورلوفكا، ياسينوفاتايا ومنطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك، ماكييفكا، وزايتسيفو.
ووفقًا للمكتب التمثيلي، أُصيب ثمانية مواطنين مدنيين جراء القصف، بما في ذلك طفل وُلد في عام 2006.
يُشار إلى أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 112 حالة قصف مدفعي من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة
، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.