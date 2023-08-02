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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230802/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-دونيتسك-74-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1079738074.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 74 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 74 مرة خلال اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T23:40+0000
2023-08-02T23:40+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وذكر بيان المكتب عبر قناته في "تليغرام": "خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 74 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية (...)". وأوضح البيان أن القوات الأوكرانية أطلقت مجموعًا 279 مقذوفاً بمختلف العيارات.وأضاف البيان أن مناطق ست بلدات في الجمهورية تعرضت للقصف وهي: غورلوفكا، ياسينوفاتايا ومنطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك، ماكييفكا، وزايتسيفو.ووفقًا للمكتب التمثيلي، أُصيب ثمانية مواطنين مدنيين جراء القصف، بما في ذلك طفل وُلد في عام 2006.يُشار إلى أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 112 حالة قصف مدفعي من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230802/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بـ-18-قذيفة-من-عيار-الناتو-1079737639.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 74 مرة خلال اليوم الماضي

23:40 GMT 02.08.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 74 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 279 مقذوفاً من عيارات مختلفة.
موسكو - سبوتنيك. وذكر بيان المكتب عبر قناته في "تليغرام": "خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 74 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية (...)". وأوضح البيان أن القوات الأوكرانية أطلقت مجموعًا 279 مقذوفاً بمختلف العيارات.
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ18 قذيفة من عيار الناتو
22:13 GMT
وأضاف البيان أن مناطق ست بلدات في الجمهورية تعرضت للقصف وهي: غورلوفكا، ياسينوفاتايا ومنطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك، ماكييفكا، وزايتسيفو.
ووفقًا للمكتب التمثيلي، أُصيب ثمانية مواطنين مدنيين جراء القصف، بما في ذلك طفل وُلد في عام 2006.
يُشار إلى أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 112 حالة قصف مدفعي من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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