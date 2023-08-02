https://sputnikarabic.ae/20230802/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بـ-18-قذيفة-من-عيار-الناتو-1079737639.html

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ18 قذيفة من عيار الناتو

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ18 قذيفة من عيار الناتو

أطلقت القوات الأوكرانية، مساء أمس الأربعاء، 18 قذيفة بقطر 155 ملم على مدينة دونيتسك، وفقًا للمثلية جمهورية دونيتسك الشعبية لدى مركز التحكم في وقف إطلاق النار... 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T22:13+0000

2023-08-02T22:13+0000

2023-08-02T22:13+0000

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وجاء في بيان الممثلية على موقع تليغرام: "تم تسجيل قصف من قبل الجيش الأوكراني في الاتجاه التالي: "الساعة 23:00 - منطقة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (منطقة كييف)، تم إطلاق ثلاث قذائف بعيار 155 ملم".وأضاف البيان أنه في الساعة 23:05 و23:15، قامت كييف مرة أخرى بقصف المدينة، حيث تم إطلاق ثلاث قذائف من نفس العيار.بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للمعلومات الواردة من الوفد، تمت في الساعة 23:40 و23:55 قصف منطقة بيتروفسك في عاصمة الجمهورية، حيث استخدم الجيش الأوكراني أيضًا ثلاث قذائف من عيار 155 ملم. واستخدمت أوكرانيا نفس العدد من القذائف لاستهداف منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك في الساعة 23:55.يذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم، وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر البعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777". وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.كذلك تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار- وهي المدافع الألمانية الذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية الذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية الذاتية الحركة من طراز "سيزار".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230801/القوات-الروسية-تحبط-هجومين-أوكرانيين-في-زابوروجيه-وتحيد-220-جنديا-1079663572.html

https://sputnikarabic.ae/20230801/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-قرب-كليشيفكا-في-دونيتسك-1079650501.html

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