https://sputnikarabic.ae/20230801/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-قرب-كليشيفكا-في-دونيتسك-1079650501.html
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا قرب كليشيفكا في دونيتسك
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا قرب كليشيفكا في دونيتسك
قال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية في مقابلة على الهواء، إن المرتفعات الشمالية الغربية من كليشيفكا تقع تحت سيطرة القوات الأوكرانية،... 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T07:40+0000
2023-08-01T07:40+0000
2023-08-01T07:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسي
رصد عسكري
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وأضاف بوشلين: "في كليشيفكا، خاصة في الجزء الغربي، تم إحباط محاولات خطرة من قبل العدو لنقل الاحتياطيات، لإجراء المناوبات، لأن تلك الوحدات المعادية التي وصلت إلى المرتفعات كانت مرهقة للغاية، ولكن المحاولة أُحبطت".وختم بوشيلين قوله في مقابلة على قناة "سولوفيوف"، إن المرتفعات الواقعة شمال غرب كليشيفكا "ما زالت تحت سيطرة العدو".تقع قرية كليشيفكا على الجانب الجنوبي من دفاعات القوات المسلحة الروسية في منطقة أرتيوموفسك، وتم تحريرها في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.وفي شهر يوليو/تموز الماضي، أعلن رئيس مركز الإعلام في قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، فاديم أستافييف، أن القوات المسلحة الروسية أحبطت محاولة هجوم من القوات الأوكرانية باتجاه كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقد تم أسر اثنين من الجنود الأوكرانيين.وقال أستافييف: "اكتشفت وحدة الاستطلاع التابعة لقوات النخبة في مجموعة "الجنوب" محاولة تقدم من قوات العدو في اتجاه كليشيفكا من جماعة الهجوم 711 في كتيبة الحرس الحدودية الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20230801/غيراسيموف-يوعز-للقوات-الروسية-بتوجيه-ضربات-استباقية-للجيش-الأوكراني--1079647378.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسي, رصد عسكري
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا قرب كليشيفكا في دونيتسك
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قال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية في مقابلة على الهواء، إن المرتفعات الشمالية الغربية من كليشيفكا تقع تحت سيطرة القوات الأوكرانية، لكن الجيش الروسي تمكن من إحباط محاولة الاستفادة من الاحتياطيات هناك.
وأضاف بوشلين: "في كليشيفكا، خاصة في الجزء الغربي، تم إحباط محاولات خطرة من قبل العدو لنقل الاحتياطيات، لإجراء المناوبات، لأن تلك الوحدات المعادية التي وصلت إلى المرتفعات كانت م
رهقة للغاية، ولكن المحاولة أُحبطت".
وختم بوشيلين قوله في مقابلة على قناة "سولوفيوف"، إن المرتفعات الواقعة شمال غرب كليشيفكا "ما زالت تحت سيطرة العدو".
تقع قرية كليشيفكا على الجانب الجنوبي من دفاعات القوات المسلحة الروسية في منطقة أرتيوموفسك، وتم تحريرها في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.
وفي شهر يوليو/تموز الماضي، أعلن رئيس مركز الإعلام في قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، فاديم أستافييف، أن القوات المسلحة الروسية أحبطت محاولة هجوم من القوات الأوكرانية باتجاه كليشيفكا
في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقد تم أسر اثنين من الجنود الأوكرانيين.