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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230801/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-قرب-كليشيفكا-في-دونيتسك-1079650501.html
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا قرب كليشيفكا في دونيتسك
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا قرب كليشيفكا في دونيتسك
قال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية في مقابلة على الهواء، إن المرتفعات الشمالية الغربية من كليشيفكا تقع تحت سيطرة القوات الأوكرانية،... 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T07:40+0000
2023-08-01T07:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسي
رصد عسكري
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وأضاف بوشلين: "في كليشيفكا، خاصة في الجزء الغربي، تم إحباط محاولات خطرة من قبل العدو لنقل الاحتياطيات، لإجراء المناوبات، لأن تلك الوحدات المعادية التي وصلت إلى المرتفعات كانت مرهقة للغاية، ولكن المحاولة أُحبطت".وختم بوشيلين قوله في مقابلة على قناة "سولوفيوف"، إن المرتفعات الواقعة شمال غرب كليشيفكا "ما زالت تحت سيطرة العدو".تقع قرية كليشيفكا على الجانب الجنوبي من دفاعات القوات المسلحة الروسية في منطقة أرتيوموفسك، وتم تحريرها في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.وفي شهر يوليو/تموز الماضي، أعلن رئيس مركز الإعلام في قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، فاديم أستافييف، أن القوات المسلحة الروسية أحبطت محاولة هجوم من القوات الأوكرانية باتجاه كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقد تم أسر اثنين من الجنود الأوكرانيين.وقال أستافييف: "اكتشفت وحدة الاستطلاع التابعة لقوات النخبة في مجموعة "الجنوب" محاولة تقدم من قوات العدو في اتجاه كليشيفكا من جماعة الهجوم 711 في كتيبة الحرس الحدودية الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20230801/غيراسيموف-يوعز-للقوات-الروسية-بتوجيه-ضربات-استباقية-للجيش-الأوكراني--1079647378.html
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العالم, روسي, رصد عسكري
العالم, روسي, رصد عسكري

القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا قرب كليشيفكا في دونيتسك

07:40 GMT 01.08.2023
© Sputnikلحظة تدمير دبابة أوكرانية بصاروخ روسي موجه
لحظة تدمير دبابة أوكرانية بصاروخ روسي موجه - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
© Sputnik
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قال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية في مقابلة على الهواء، إن المرتفعات الشمالية الغربية من كليشيفكا تقع تحت سيطرة القوات الأوكرانية، لكن الجيش الروسي تمكن من إحباط محاولة الاستفادة من الاحتياطيات هناك.
وأضاف بوشلين: "في كليشيفكا، خاصة في الجزء الغربي، تم إحباط محاولات خطرة من قبل العدو لنقل الاحتياطيات، لإجراء المناوبات، لأن تلك الوحدات المعادية التي وصلت إلى المرتفعات كانت مرهقة للغاية، ولكن المحاولة أُحبطت".
وختم بوشيلين قوله في مقابلة على قناة "سولوفيوف"، إن المرتفعات الواقعة شمال غرب كليشيفكا "ما زالت تحت سيطرة العدو".
تقع قرية كليشيفكا على الجانب الجنوبي من دفاعات القوات المسلحة الروسية في منطقة أرتيوموفسك، وتم تحريرها في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.
فاليري غيراسيموف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس أركان الجيش الروسي يوعز بتوجيه ضربات استباقية على القوات الأوكرانية
04:26 GMT
وفي شهر يوليو/تموز الماضي، أعلن رئيس مركز الإعلام في قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، فاديم أستافييف، أن القوات المسلحة الروسية أحبطت محاولة هجوم من القوات الأوكرانية باتجاه كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقد تم أسر اثنين من الجنود الأوكرانيين.
وقال أستافييف: "اكتشفت وحدة الاستطلاع التابعة لقوات النخبة في مجموعة "الجنوب" محاولة تقدم من قوات العدو في اتجاه كليشيفكا من جماعة الهجوم 711 في كتيبة الحرس الحدودية الأوكرانية".
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