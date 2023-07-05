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https://sputnikarabic.ae/20230705/ترامب-الكوكايين-الذي-عُثر-عليه-في-البيت-الأبيض-مخصص-لبايدن-ونجله-هانتر--1078774130.html
ترامب: الكوكايين الذي عثر عليه في البيت الأبيض لا يمكن أن يكون مخصصا إلا لبايدن ونجله هانتر
ترامب: الكوكايين الذي عثر عليه في البيت الأبيض لا يمكن أن يكون مخصصا إلا لبايدن ونجله هانتر
أشار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إلى أن الكوكايين الذي عُثر عليه في البيت الأبيض لا يمكن أن يكون مخصصًا إلا الرئيس الحالي جو بايدن أو... 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T21:57+0000
2023-07-05T21:58+0000
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جو بايدن
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وقد كتب ترامب على صفحته في شبكة تواصل اجتماعية تروث سوشيال: "هل هناك فعلاً من يعتقد أن الكوكايين الذي تم اكتشافه في الجناح الغربي للبيت الأبيض، بالقرب الشديد من الحجرة البيضاوية، مُعد لاستخدام أي شخص آخر غير هانتر وجو بايدن؟"واعتبر ترامب أن وسائل الإعلام الأمريكية التي وصفها بـ "وسائط الأخبار المزيفة" ستبدأ قريبًا في نشر أخبار تُفيد أن المسحوق الذي تم العثور عليه ليس مخدرًا بل أسبرين، وأنه كان "قليلًا جدًا"، وسيتم تجاوز هذه القصة "بالكامل".وأضاف ترامب: وتم العثور على مسحوق أبيض مشبوه في مبنى البيت الأبيض مساء الأحد من قبل عناصر الخدمة السرية الأمريكية الذين كانوا يجرون جولة تفقدية.وفي وقت سابق، أفادت كارين جان بيار، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بأن الموظفين في البيت الأبيض قد أبلغوا الرئيس جو بايدن بوجود مادة بيضاء مشتبه فيها بأنها كوكايين في خزانة بالجناح الغربي للمبنى.وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، بأن جهاز الخدمة السرية في البيت الأبيض قد فتح تحقيقًا في الحادث، وسيقوم بفحص الكاميرات وسجلات الدخول لتحديد من يمكنه الوصول للغرفة.يأتي ذلك بعد اكتشاف المادة مشبوهة في البيت الأبيض، مما أدى إلى إخلائه لفترة وجيزة، ووفقا لتقارير إعلامية، كشفت الاختبارات الأولية أن المسحوق الأبيض هو مخدر الكوكايين.وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن هنتر، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان موجودا في البيت الأبيض قبل وقت قصير من العثور على المسحوق الأبيض في الجناح الغربي.واعترف المتحدث باسم الخدمة السرية في البيت الأبيض، أنتوني غوليلمي، بأن اكتشاف المادة المجهولة، أدى إلى "إغلاق احترازي" للبيت الأبيض.
https://sputnikarabic.ae/20230705/بايدن-يطلع-على-تقارير-بوجود-كميات-من-الكوكايين-في-البيت-الأبيض-1078773058.html
https://sputnikarabic.ae/20230623/نجل-بايدن-يحضر-حفل-عشاء-في-البيت-الأبيض-مع-المدعي-العام-بعد-اعترافه-بارتكاب-مخالفات-صور-وفيديو-1078432532.html
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ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, جو بايدن
ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, جو بايدن

ترامب: الكوكايين الذي عثر عليه في البيت الأبيض لا يمكن أن يكون مخصصا إلا لبايدن ونجله هانتر

21:57 GMT 05.07.2023 (تم التحديث: 21:58 GMT 05.07.2023)
© AFP 2023 / ED JONESالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© AFP 2023 / ED JONES
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أشار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إلى أن الكوكايين الذي عُثر عليه في البيت الأبيض لا يمكن أن يكون مخصصًا إلا الرئيس الحالي جو بايدن أو نجله هانتر.
وقد كتب ترامب على صفحته في شبكة تواصل اجتماعية تروث سوشيال: "هل هناك فعلاً من يعتقد أن الكوكايين الذي تم اكتشافه في الجناح الغربي للبيت الأبيض، بالقرب الشديد من الحجرة البيضاوية، مُعد لاستخدام أي شخص آخر غير هانتر وجو بايدن؟"
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واعتبر ترامب أن وسائل الإعلام الأمريكية التي وصفها بـ "وسائط الأخبار المزيفة" ستبدأ قريبًا في نشر أخبار تُفيد أن المسحوق الذي تم العثور عليه ليس مخدرًا بل أسبرين، وأنه كان "قليلًا جدًا"، وسيتم تجاوز هذه القصة "بالكامل".
وأضاف ترامب:
"أين هي سجلات خدمة الأمن في البيت الأبيض... التي ستظهر بسرعة مصدر الكوكايين في البيت الأبيض؟ إنهم يعرفون الإجابة بالفعل، لكن ربما لا يُعجبهم ذلك."
وتم العثور على مسحوق أبيض مشبوه في مبنى البيت الأبيض مساء الأحد من قبل عناصر الخدمة السرية الأمريكية الذين كانوا يجرون جولة تفقدية.
وفي وقت سابق، أفادت كارين جان بيار، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بأن الموظفين في البيت الأبيض قد أبلغوا الرئيس جو بايدن بوجود مادة بيضاء مشتبه فيها بأنها كوكايين في خزانة بالجناح الغربي للمبنى.
وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، بأن جهاز الخدمة السرية في البيت الأبيض قد فتح تحقيقًا في الحادث، وسيقوم بفحص الكاميرات وسجلات الدخول لتحديد من يمكنه الوصول للغرفة.
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يأتي ذلك بعد اكتشاف المادة مشبوهة في البيت الأبيض، مما أدى إلى إخلائه لفترة وجيزة، ووفقا لتقارير إعلامية، كشفت الاختبارات الأولية أن المسحوق الأبيض هو مخدر الكوكايين.
وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن هنتر، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان موجودا في البيت الأبيض قبل وقت قصير من العثور على المسحوق الأبيض في الجناح الغربي.
واعترف المتحدث باسم الخدمة السرية في البيت الأبيض، أنتوني غوليلمي، بأن اكتشاف المادة المجهولة، أدى إلى "إغلاق احترازي" للبيت الأبيض.
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