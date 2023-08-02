https://sputnikarabic.ae/20230802/رئيس-فلسطين-لنظيره-القبرصى-على-المجتمع-الدولي-وقف-تصرفات-إسرائيل-كدولة-فوق-القانون-1079729406.html

رئيس فلسطين لنظيره القبرصى: على المجتمع الدولي وقف تصرفات إسرائيل "كدولة فوق القانون"

رئيس فلسطين لنظيره القبرصى: على المجتمع الدولي وقف تصرفات إسرائيل "كدولة فوق القانون"

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى وقف تصرفات إسرائيل "كدولة فوق القانون". 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T17:35+0000

2023-08-02T17:35+0000

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جاء ذلك في كلمة للصحفيين، عقب اجتماعه مع الرئيس القبرصي، نيكوس كريستودوليدس، في مدينة رام الله، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".وقال عباس: "نرحب بالزيارة الهامة لفخامة الرئيس كويستودوليدس لفلسطين، التي تشكل فرصة هامة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين بلدينا وشعبينا الصديقين".وأضاف: "نتطلع كذلك إلى تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات بما يشمل التبادل التجاري والسياحة وفي مختلف أوجه التعاون الاقتصادي"، مثمنًا ما تقدمه قبرص من منح دراسية للطلبة الفلسطينيين.وقال الرئيس الفلسطيني إنه أطلع نظيره القبرصي على "ما يجري في الأرض الفلسطينية على أيدي الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بما فيها الحكومة الحالية المتطرفة التي تمارس الاضطهاد والعنصرية وسرقة الأرض وانتهاك المقدسات، على أيدي قواتها ومستوطنيها الإرهابيين، الذين يسارعون الخطى لتدمير الأسس التي قامت عليها العملية السياسية".واعتبر أن الممارسات الإسرائيلية "تحتاج إلى وقفة جادة من المجتمع الدولي، من أجل وقف تصرف إسرائيل كدولة عنصرية فوق القانون، لتحقيق الأمن والسلام للجميع في منطقتنا والعالم".وأعرب عباس عن تقديره الكبير لـ"الدور السياسي المهم الذي تقوم به قبرص في إطار الاتحاد الأوروبي لدعم تحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية".ومضى بقوله: "نتطلع إلى إكمال هذا الدور الحيوي من خلال إسناد نيل دولة فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وحصولها على اعتراف المزيد من الدول الأوروبية، للحفاظ على الفرصة الأخيرة لحل الدولتين المبني على القانون الدولي".من جانبه، أكد الرئيس القبرصي حرصه على "تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين"، مشددا على موقف بلاده "الداعم للسلام على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمتها".وشدد على "أهمية تعميق التعاون الثلاثي بين قبرص وفلسطين واليونان".وكان وزيرا خارجية فلسطين رياض المالكي، وقبرص قسطنطينوس كومبوس، قد وقعا بحضور رئيسي البلدين اتفاقية تعاون لتقديم دعم من خلال صندوق البلديات، لإقامة مشروع في بلدة عين كينيا في الضفة الغربية.

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