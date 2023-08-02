https://sputnikarabic.ae/20230802/وزير-إسرائيلي-ينادي-بضم-الضفة-الغربية-في-أقرب-وقت-1079728879.html

وزير إسرائيلي ينادي بضم الضفة الغربية في أقرب وقت

وزير إسرائيلي ينادي بضم الضفة الغربية في أقرب وقت

دعا عميحاي إلياهو، وزير شؤون القدس والتراث الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إلى ضم مناطق الضفة الغربية في أقرب وقت ممكن. 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T17:05+0000

2023-08-02T17:05+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن عميحاي إلياهو، الوزير المتطرف من حزب "عوتسما يهوديت/القوة اليهودية"، أنه لا وجود للخط الأخضر، وهو الخط الذي يحدد الأراضي التي احتلتها إسرائيل في العام 1967، وهو وهمي.وأوضح إلياهو أنه ينبغي تطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية، مناديا بضرورة القيام بذلك في أقرب وقت ممكن وبذكاء قدر الإمكان، وهو ما يعني ضم الضفة الغربية، حيث يعتبر مصطلح "تطبيق السيادة" بمعنى "الضم".وجاءت تصريحات الوزير المتطرف، أحد أقطاب حزب "قوة يهودية"، الذي يتزعمه وزير الأمن القومي اليميني المتشدد، إيتمار بن غفير.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس الثلاثاء، أنه قتل فلسطينيا أطلق النار باتجاه عدد من المستوطنين قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" قرب القدس، وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن فلسطينيًا أطلق النار باتجاه عدد من الإسرائيليين خارج أحد المجمعات التجارية وسط المستوطنة، حيث تنكر بزي عمال البلدية.ونقلت الصحيفة عن شهود عيان، قولهم إن المهاجم كان يحمل مسدسًا وأطلق النار باتجاه المارة فأصاب 5 بجراح، أحدهم في حالة خطيرة، بينما وصفت إصابة اثنين منهم بالمتوسطة، أما البقية فأصيبوا بجراح طفيفة.ووفقا للصحيفة، ما زالت القوات الأمنية تقوم بمسح المنطقة لاستبعاد وجود أي إرهابيين آخرين، حيث تم إغلاق جميع مخارج المستوطنة.وحسب تقارير محلية، فإن كلًا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ومفتش عام الشرطة في طريقهما لمكان العملية.فيما تصادف موعد وقوع العملية مع عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان أفيف كوخافي، جلسة مشاورات أمنية، في القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي.

https://sputnikarabic.ae/20230801/إعلام-مستوطنة-معاليه-أدوميم-الإسرائيلية-تتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-العمال-الفلسطينيين-1079681102.html

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