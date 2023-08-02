https://sputnikarabic.ae/20230802/قطر-ترسل-طائرة-مساعدات-غذائية-وطبية-إلى-السودان-1079736691.html

قطر ترسل طائرة مساعدات غذائية وطبية إلى السودان

قطر ترسل طائرة مساعدات غذائية وطبية إلى السودان

وصلت طائرة قطرية تحمل 14 طنا من المواد الإنسانية والطبية، اليوم الأربعاء، إلى مطار بورتسودان السوداني. 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T20:52+0000

2023-08-02T20:52+0000

2023-08-02T20:52+0000

الأخبار

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

اتفاق السودان

المجلس السيادي في السودان

قطر

أخبار قطر اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0d/1079016551_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b34204f633bd52fcdd5a58e7324f72b.jpg

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الأربعاء، أن صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري بعثا بطائرة تحمل 14 طنا من المواد الغذائية والطبية إلى مطار بورتسودان، ليصل إجمالي المساعدات القطرية إلى السودان 371 طنا.وأفادت الوكالة بأن المساعدات الإنسانية القطرية تأتي في إطار المساندة القطرية للشعب السوداني، ودعم الدوحة الكامل لصموده في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها بسبب استمرار القتال في الفترة الراهنة.وجددت وزارة الخارجية القطرية حرص بلادها على استتباب الأمن والاستقرار في جمهورية السودان الشقيقة.يشار إلى أنه منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تجري اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من الأراضي السودانية، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.وكان من المقرر التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة في السودان، في الأول من أبريل الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية في السادس من الشهر نفسه، وهذا ما لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع، فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.

https://sputnikarabic.ae/20230715/قطر-ترحب-بالبيان-الختامي-لقمة-دول-جوار-السودان-وتعتبره-خطوة-مهمة-لمساعي-وقف-القتال-1079090052.html

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قطر, أخبار قطر اليوم