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https://sputnikarabic.ae/20230802/ما-هي-إيكواس-ودولها-الـ-15-وعلاقتها-بالوضع-في-النيجر؟-1079724413.html
ما هي "إيكواس" ودولها الـ 15 وعلاقتها بالوضع في النيجر؟
ما هي "إيكواس" ودولها الـ 15 وعلاقتها بالوضع في النيجر؟
اتخذت مجموعة "إيكواس" عدة إجراءات بشأن الوضع في النيجر، منذ قيام عسكريين بعزل الرئيس محمد بازوم، أواخر الشهر الماضي. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T15:40+0000
2023-08-02T15:40+0000
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وشملت الإجراءات التي اتخذتها المجموعة تعليق التبادل التجاري وإغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر، ودعت العسكريين إلى إعادة النظام الدستوري في البلاد.ما هي "إيكواس"؟يطلق اسم "إيكواس" على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهو تكتل يضم 15 دولة حسبما ذكر الموقع الرسمي للمجموعة، وهي:ولفت الموقع إلى أن دول مجموعة "إيكواس" تجمع بينها روابط ثقافية وجغرافية ومصالح اقتصادية مشتركة، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة أبوجا، عاصمة نيجيريا.وأعلنت المجموعة، الأحد الماضي، منح قادة الانقلاب في النيجر أسبوعا واحدا لاستعادة الرئيس المحتجز، مشيرة إلى أنه في حالة لم يتم تنفيذ ذلك، فإنها ستستخدم جميع الخيارات المتاحة لاستعادة النظام الدستوري، بما في ذلك الإجراءات العسكرية.وأعلنت لجنة رؤساء أركان قوات دفاع "إيكواس" عقد اجتماع يستمر لمدة 3 أيام، في أبوجا، خلال الفترة من 2 حتى 4 أغسطس/ آب الجاري، لبحث الأوضاع في النيجر.كما أعلنت "إيكواس" تعليق جميع المساعدات المالية للنيجر، وجمدت أصول المتمردين وعائلاتهم وأنصارهم، كما أعلنت نيجيريا، اليوم الأربعاء، قطع إمدادات الكهرباء عن النيجر على خلفية الانقلاب العسكري.وفي الـ 27 من يوليو/ تموز الماضي، أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.وتشهد النيجر محاولات متكررة لتغيير السلطة بالقوة، كان آخرها محاولة انقلاب فاشلة في مارس/ أذار 2021، قبل تولى بازوم السلطة بأيام.
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العالم, أخبار العالم الآن, النيجر, أخبار النيجر, نيجيريا, أفريقيا, أخبار مالي

ما هي "إيكواس" ودولها الـ 15 وعلاقتها بالوضع في النيجر؟

15:40 GMT 02.08.2023
© AFP 2023المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© AFP 2023
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اتخذت مجموعة "إيكواس" عدة إجراءات بشأن الوضع في النيجر، منذ قيام عسكريين بعزل الرئيس محمد بازوم، أواخر الشهر الماضي.
وشملت الإجراءات التي اتخذتها المجموعة تعليق التبادل التجاري وإغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر، ودعت العسكريين إلى إعادة النظام الدستوري في البلاد.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
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09:17 GMT

ما هي "إيكواس"؟

يطلق اسم "إيكواس" على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهو تكتل يضم 15 دولة حسبما ذكر الموقع الرسمي للمجموعة، وهي:
النيجر.
نيجيريا.
مالي.
بوركينا فاسو.
السنغال.
غانا.
ساحل العاج.
توغو.
غامبيا.
غينيا.
غينيا بيساو.
ليبيريا.
سيراليون.
بنين.
الرأس الأخضر.
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGOالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO
ولفت الموقع إلى أن دول مجموعة "إيكواس" تجمع بينها روابط ثقافية وجغرافية ومصالح اقتصادية مشتركة، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة أبوجا، عاصمة نيجيريا.
وأعلنت المجموعة، الأحد الماضي، منح قادة الانقلاب في النيجر أسبوعا واحدا لاستعادة الرئيس المحتجز، مشيرة إلى أنه في حالة لم يتم تنفيذ ذلك، فإنها ستستخدم جميع الخيارات المتاحة لاستعادة النظام الدستوري، بما في ذلك الإجراءات العسكرية.
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رؤساء أركان دفاع "إيكواس" يجتمعون لبحث الأوضاع في النيجر
أمس, 21:34 GMT
وأعلنت لجنة رؤساء أركان قوات دفاع "إيكواس" عقد اجتماع يستمر لمدة 3 أيام، في أبوجا، خلال الفترة من 2 حتى 4 أغسطس/ آب الجاري، لبحث الأوضاع في النيجر.
كما أعلنت "إيكواس" تعليق جميع المساعدات المالية للنيجر، وجمدت أصول المتمردين وعائلاتهم وأنصارهم، كما أعلنت نيجيريا، اليوم الأربعاء، قطع إمدادات الكهرباء عن النيجر على خلفية الانقلاب العسكري.
الوضع في النيجر - نيجيريون يشاركون في مسيرة نظمها أنصار زعيم الانقلاب الجنرال ج. عبد الرحمن شيانتي، في نيامي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
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31 يوليو, 21:35 GMT
وفي الـ 27 من يوليو/ تموز الماضي، أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.
وتشهد النيجر محاولات متكررة لتغيير السلطة بالقوة، كان آخرها محاولة انقلاب فاشلة في مارس/ أذار 2021، قبل تولى بازوم السلطة بأيام.
© Sputnikما القدرات العسكرية لدول الساحل الأفريقي؟
ما القدرات العسكرية لدول الساحل الأفريقي؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
ما القدرات العسكرية لدول الساحل الأفريقي؟
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