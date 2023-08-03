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https://sputnikarabic.ae/20230803/أعلى-10-دول-من-حيث-احتياطي-الذهب-1079743115.html
أعلى 10 دول من حيث احتياطي الذهب
أعلى 10 دول من حيث احتياطي الذهب
تعرف من خلال الرسم البياني التالي على أعلى 10 دول من حيث احتياطي الذهب في العالم. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T07:48+0000
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تعرف من خلال الرسم البياني التالي على أعلى 10 دول من حيث احتياطي الذهب في العالم.قد يعجبك أيضا - ما هو حجم احتياطيات الذهب في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا؟
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+74956456601
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, أسعار الذهب اليوم, اقتصاد, инфографика
انفوجرافيك, أسعار الذهب اليوم, اقتصاد, инфографика

أعلى 10 دول من حيث احتياطي الذهب

07:48 GMT 03.08.2023
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تعرف من خلال الرسم البياني التالي على أعلى 10 دول من حيث احتياطي الذهب في العالم.
أعلى 10 دول من حيث احتياطي الذهب - سبوتنيك عربي
أعلى 10 دول من حيث احتياطي الذهب - سبوتنيك عربي
قد يعجبك أيضا - ما هو حجم احتياطيات الذهب في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا؟
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:31 GMT
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