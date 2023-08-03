https://sputnikarabic.ae/20230803/إيران-تدعو-إلى-نزع-أسلحة-المجاميع-الإرهابية-الناشطة-في-إقليم-كردستان-العراق-1079762220.html

إيران تدعو إلى نزع أسلحة المجاميع الإرهابية الناشطة في إقليم كردستان العراق

إيران تدعو إلى نزع أسلحة المجاميع الإرهابية الناشطة في إقليم كردستان العراق

دعت إيران، اليوم الخميس، إلى "نزع أسلحة المجاميع الإرهابية الناشطة في إقليم كردستان العراق". 03.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-03T13:25+0000

2023-08-03T13:25+0000

2023-08-03T13:25+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار العراق اليوم

العراق

الحرس الثوري الإيراني

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068641846_0:0:3373:1898_1920x0_80_0_0_fe2c6d46719fd5a3a3d67a53771d93af.jpg

وشدد السفير الايراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، خلال لقائه ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جنين هينيس بلاسخارت، على "ضرورة نزع سلاح المجاميع الإرهابية الناشطة في كردستان العراق وتأمين استقرار حدود الجمهورية الإسلامية"، داعيًا بلاسخارت إلى بذل أقصى الجهود بهذا الشأن، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- "إرنا".من جانبها، وصفت بلاسخارت، زيارتها الأخيرة إلى طهران بالإيجابية، داعية إلى المزيد من التعاون الأمني بين العراق وإيران.وهدد الحرس الثوري الإيراني، في مايو/ أيار الماضي، "الحكومة العراقية بإعادة استهداف مواقع الجماعات المسلحة في إقليم كردستان العراق إن لم تلتزم بنزع سلاح هذه الجماعات".وقال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، محمد باكبور، في حديث مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، إنه "تم الاتفاق مع الحكومة العراقية، وتعهدت بالقضاء على الجماعات الإرهابية ونزع سلاحها وطردها من العراق".ووقّع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أخيرا، اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين لحماية الحدود المشتركة بينهما.وأعلنت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، في مارس/ أذار الماضي، شن هجمات جديدة ضد مقر من وصفتها بـ "الجماعة الإرهابية الإنفصالية"، في كركوك شمالي العراق.وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.

https://sputnikarabic.ae/20220512/الحرس-الثوري-الإيراني-قصف-أربيل-كان-بالصواريخ-والمدفعية-وتم-تدمير-عدد-من-المقرات-1062140677.html

https://sputnikarabic.ae/20220315/مسؤول-أمريكي-المبنى-الذي-هاجمه-الحرس-الثوري-الإيراني-في-أربيل-قاعدة-تدريب-إسرائيلية-1059913379.html

إيران

أخبار إيران

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار العراق اليوم, العراق, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم