https://sputnikarabic.ae/20230803/الجيش-السوداني-ينفي-وجود-أي-هدنة-مع-قوات-الدعم-السريع-1079750176.html

الجيش السوداني ينفي وجود أي هدنة مع قوات الدعم السريع

الجيش السوداني ينفي وجود أي هدنة مع قوات الدعم السريع

نفى الجيش السوداني، ما تردد عن التوصل إلى هدنة بشأن الصراع الدائر في البلاد. 03.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-03T09:56+0000

2023-08-03T09:56+0000

2023-08-03T09:56+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076155529_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_17b46b29cf7ba78df098513bd30967d8.jpg

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني العميد ركن نبيل عبد الله، في بيان عبر صحفة الجيش السوداني على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "الحديث عن الهدنة المزعومة غير صحيح"، مؤكدا أن "وفد الجيش السوداني لا يزال في البلاد، والتفاوض متوقف حاليا".وكانت صحيفة "سودان تربيون" ذكرت، الثلاثاء الماضي، أن "بابكر فيصل القيادي بقوى الحرية والتغيير، رجح التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد قريبا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.وأعلن الجيش السوداني، الخميس الماضي، عودة وفده في مباحثات جدة إلى السودان للتشاور، مشيرا إلى وجود خلافاً بشأن بعض النقاط الجوهرية، أدت إلى عدم التوصل لاتفاق، "ونتيجة لذلك عاد الوفد إلى الخرطوم".من جانبها، أكدت قوات الدعم السريع، تمسكها بمحادثات جدة، مشيرة إلى أن وفدها لا يزال في السعودية التزاما منه بالتعهدات أمام الرياض وواشنطن، فيما أعلن الجيش السوداني عودة وفده إلى الخرطوم للتشاور.وتتواصل، منذ أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

https://sputnikarabic.ae/20230802/قوات-الدعم-السريع-تحذر-من-نذر-حرب-أهلية-بين-مكونات-شرق-السودان-1079714741.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي