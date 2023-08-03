https://sputnikarabic.ae/20230803/الجيش-السوداني-ينفي-وجود-أي-هدنة-مع-قوات-الدعم-السريع-1079750176.html
الجيش السوداني ينفي وجود أي هدنة مع قوات الدعم السريع
الجيش السوداني ينفي وجود أي هدنة مع قوات الدعم السريع
نفى الجيش السوداني، ما تردد عن التوصل إلى هدنة بشأن الصراع الدائر في البلاد. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T09:56+0000
2023-08-03T09:56+0000
2023-08-03T09:56+0000
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وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني العميد ركن نبيل عبد الله، في بيان عبر صحفة الجيش السوداني على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "الحديث عن الهدنة المزعومة غير صحيح"، مؤكدا أن "وفد الجيش السوداني لا يزال في البلاد، والتفاوض متوقف حاليا".وكانت صحيفة "سودان تربيون" ذكرت، الثلاثاء الماضي، أن "بابكر فيصل القيادي بقوى الحرية والتغيير، رجح التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد قريبا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.وأعلن الجيش السوداني، الخميس الماضي، عودة وفده في مباحثات جدة إلى السودان للتشاور، مشيرا إلى وجود خلافاً بشأن بعض النقاط الجوهرية، أدت إلى عدم التوصل لاتفاق، "ونتيجة لذلك عاد الوفد إلى الخرطوم".من جانبها، أكدت قوات الدعم السريع، تمسكها بمحادثات جدة، مشيرة إلى أن وفدها لا يزال في السعودية التزاما منه بالتعهدات أمام الرياض وواشنطن، فيما أعلن الجيش السوداني عودة وفده إلى الخرطوم للتشاور.وتتواصل، منذ أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230802/قوات-الدعم-السريع-تحذر-من-نذر-حرب-أهلية-بين-مكونات-شرق-السودان-1079714741.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش السوداني ينفي وجود أي هدنة مع قوات الدعم السريع
تابعنا عبر
نفى الجيش السوداني، ما تردد عن التوصل إلى هدنة بشأن الصراع الدائر في البلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني العميد ركن نبيل عبد الله، في بيان عبر صحفة الجيش السوداني على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "الحديث عن الهدنة المزعومة غير صحيح"، مؤكدا أن "وفد الجيش السوداني لا يزال في البلاد، والتفاوض متوقف حاليا".
وكانت صحيفة "سودان تربيون" ذكرت، الثلاثاء الماضي، أن "بابكر فيصل القيادي بقوى الحرية والتغيير، رجح التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد قريبا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأعلن الجيش السوداني
، الخميس الماضي، عودة وفده في مباحثات جدة إلى السودان للتشاور، مشيرا إلى وجود خلافاً بشأن بعض النقاط الجوهرية، أدت إلى عدم التوصل لاتفاق، "ونتيجة لذلك عاد الوفد إلى الخرطوم".
من جانبها، أكدت قوات الدعم السريع، تمسكها بمحادثات جدة
، مشيرة إلى أن وفدها لا يزال في السعودية التزاما منه بالتعهدات أمام الرياض وواشنطن، فيما أعلن الجيش السوداني عودة وفده إلى الخرطوم للتشاور.
وتتواصل، منذ أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق
بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.