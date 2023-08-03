عربي
https://sputnikarabic.ae/20230803/الحكومة-الروسية-تدرج-النرويح-في-قائمة-الدول-الأجنبية-غير-الصديقة-1079745601.html
الحكومة الروسية تدرج النرويح في قائمة الدول الأجنبية غير الصديقة
الحكومة الروسية تدرج النرويح في قائمة الدول الأجنبية غير الصديقة
ذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الروسي، اليوم الخميس، أن النرويج أضيفت في قائمة الدول الأجنبية، التي ترتكب إجراءات غير ودية ضد البعثات الدبلوماسية والقنصلية... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T08:05+0000
2023-08-03T08:05+0000
روسيا
النرويج
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/03/1079745419_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_bdebbe341e764d55b8b0b22219ccc60b.jpg
وقالت الخدمة الصحفية: "وسعت الحكومة، قائمة الدول الأجنبية غير الصديقة وتم إدراج النرويج في قائمة الدول الأجنبية، التي ترتكب أعمالا غير ودية ضد البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية في الخارج".وأضافت: "بالنسبة للبعثات الدبلوماسية المدرجة في مثل هذه القائمة، فإن إمكانية تعيين موظفين في السفارات والقنصليات والمكاتب التمثيلية لهيئات ومؤسسات الدولة في روسيا محدودة ".وأشار إلي أن الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح به في النرويج 27 فردًا.وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، طرد 15 دبلوماسيًا روسيًا "غير مرغوب بهم"، لأن أنشطتهم "لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي".وأعلنت عدد من الدول الأوروبية، طرد عشرات الدبلوماسيين الروس، وإغلاق بعض القنصليات الروسية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وتأتي هذه الإجراءات، بينما تتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة التي انطلقت في 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح كييف، والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة.
https://sputnikarabic.ae/20230803/مصدر-لـسبوتنيك-أنقرة-تتوقع-إبرام-اتفاقيات-تعاون-مع-موسكو-خلال-زيارة-بوتين-المرتقبة-لتركيا-1079742471.html
النرويج
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/03/1079745419_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_ecbd2aac802f64da26729c5a24f20c49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, النرويج
روسيا, النرويج

الحكومة الروسية تدرج النرويح في قائمة الدول الأجنبية غير الصديقة

08:05 GMT 03.08.2023
© Sputnik . Михаил Воскресенскийمبنى سفارة مملكة النرويج في موسكو
مبنى سفارة مملكة النرويج في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© Sputnik . Михаил Воскресенский
تابعنا عبرTelegramNabd
ذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الروسي، اليوم الخميس، أن النرويج أضيفت في قائمة الدول الأجنبية، التي ترتكب إجراءات غير ودية ضد البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية.
وقالت الخدمة الصحفية: "وسعت الحكومة، قائمة الدول الأجنبية غير الصديقة وتم إدراج النرويج في قائمة الدول الأجنبية، التي ترتكب أعمالا غير ودية ضد البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية في الخارج".
وأضافت: "بالنسبة للبعثات الدبلوماسية المدرجة في مثل هذه القائمة، فإن إمكانية تعيين موظفين في السفارات والقنصليات والمكاتب التمثيلية لهيئات ومؤسسات الدولة في روسيا محدودة ".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
مصدر لـ"سبوتنيك": أنقرة تتوقع إبرام اتفاقيات تعاون مع موسكو خلال زيارة بوتين المرتقبة لتركيا
07:11 GMT
وأشار إلي أن الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح به في النرويج 27 فردًا.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، طرد 15 دبلوماسيًا روسيًا "غير مرغوب بهم"، لأن أنشطتهم "لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي".
وأعلنت عدد من الدول الأوروبية، طرد عشرات الدبلوماسيين الروس، وإغلاق بعض القنصليات الروسية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وتأتي هذه الإجراءات، بينما تتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة التي انطلقت في 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح كييف، والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала