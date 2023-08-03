https://sputnikarabic.ae/20230803/الحكومة-الروسية-تدرج-النرويح-في-قائمة-الدول-الأجنبية-غير-الصديقة-1079745601.html
الحكومة الروسية تدرج النرويح في قائمة الدول الأجنبية غير الصديقة
الحكومة الروسية تدرج النرويح في قائمة الدول الأجنبية غير الصديقة
ذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الروسي، اليوم الخميس، أن النرويج أضيفت في قائمة الدول الأجنبية، التي ترتكب إجراءات غير ودية ضد البعثات الدبلوماسية والقنصلية... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T08:05+0000
2023-08-03T08:05+0000
2023-08-03T08:05+0000
روسيا
النرويج
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وقالت الخدمة الصحفية: "وسعت الحكومة، قائمة الدول الأجنبية غير الصديقة وتم إدراج النرويج في قائمة الدول الأجنبية، التي ترتكب أعمالا غير ودية ضد البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية في الخارج".وأضافت: "بالنسبة للبعثات الدبلوماسية المدرجة في مثل هذه القائمة، فإن إمكانية تعيين موظفين في السفارات والقنصليات والمكاتب التمثيلية لهيئات ومؤسسات الدولة في روسيا محدودة ".وأشار إلي أن الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح به في النرويج 27 فردًا.وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، طرد 15 دبلوماسيًا روسيًا "غير مرغوب بهم"، لأن أنشطتهم "لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي".وأعلنت عدد من الدول الأوروبية، طرد عشرات الدبلوماسيين الروس، وإغلاق بعض القنصليات الروسية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وتأتي هذه الإجراءات، بينما تتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة التي انطلقت في 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح كييف، والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة.
https://sputnikarabic.ae/20230803/مصدر-لـسبوتنيك-أنقرة-تتوقع-إبرام-اتفاقيات-تعاون-مع-موسكو-خلال-زيارة-بوتين-المرتقبة-لتركيا-1079742471.html
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روسيا, النرويج
الحكومة الروسية تدرج النرويح في قائمة الدول الأجنبية غير الصديقة
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ذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الروسي، اليوم الخميس، أن النرويج أضيفت في قائمة الدول الأجنبية، التي ترتكب إجراءات غير ودية ضد البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية.
وقالت الخدمة الصحفية: "وسعت الحكومة، قائمة الدول الأجنبية غير الصديقة وتم إدراج النرويج في قائمة الدول الأجنبية، التي ترتكب أعمالا غير ودية ضد البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية في الخارج".
وأضافت: "بالنسبة للبعثات الدبلوماسية المدرجة في مثل هذه القائمة، فإن إمكانية تعيين موظفين في السفارات والقنصليات والمكاتب التمثيلية لهيئات ومؤسسات الدولة في روسيا محدودة ".
وأشار إلي أن الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح به في النرويج 27 فردًا.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، طرد 15 دبلوماسيًا روسيًا "غير مرغوب بهم"، لأن أنشطتهم "لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي".
وأعلنت عدد من الدول الأوروبية، طرد عشرات الدبلوماسيين الروس، وإغلاق بعض القنصليات الروسية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وتأتي هذه الإجراءات، بينما تتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة التي انطلقت في 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح كييف، والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة.