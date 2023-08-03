https://sputnikarabic.ae/20230803/الخارجية-المولدوفية-تنفي-شائعات-حول-تحويل-السفارة-في-روسيا-إلى-فندق-1079769363.html
الخارجية المولدوفية تنفي شائعات حول تحويل السفارة في روسيا إلى فندق
الخارجية المولدوفية تنفي شائعات حول تحويل السفارة في روسيا إلى فندق
نفت وزارة الخارجية المولدوفية شائعات حول تحويل محتمل لسفارة الجمهورية المولدوفية في موسكو إلى فندق، مؤكدة أنها لا تمارس أي نشاط اقتصادي. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T16:05+0000
2023-08-03T16:05+0000
2023-08-03T16:05+0000
روسيا
مولدوفا
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المولدوفية، إيغور زاخاروف: "مجمع المباني الذي تديره سفارة مولدوفا في روسيا يتم استخدامه بما يتفق بدقة مع التشريعات الدولية المتعلقة بأنشطة البعثات الدبلوماسية. سفارتنا في روسيا لا تقوم بأنشطة اقتصادية".وقالت الخارجية الروسية للصحفيين: "إذا تأكدت صحة هذه المعلومات، فإننا نتحدث عن انتهاك لاتفاقية العلاقات الدبلوماسية".في وقت سابق، ظهرت معلومات في وسائل الإعلام عن إمكانية تنظيم أنشطة تجارية على أراضي سفارة مولدوفا في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230803/الخارجية-الروسية-تحويل-سفارة-مولدوفا-في-روسيا-إلى-فندق-انتهاك-للاتفاقيات-الدبلوماسية-1079757334.html
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روسيا, مولدوفا
الخارجية المولدوفية تنفي شائعات حول تحويل السفارة في روسيا إلى فندق
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نفت وزارة الخارجية المولدوفية شائعات حول تحويل محتمل لسفارة الجمهورية المولدوفية في موسكو إلى فندق، مؤكدة أنها لا تمارس أي نشاط اقتصادي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المولدوفية، إيغور زاخاروف: "مجمع المباني الذي تديره سفارة مولدوفا في روسيا يتم استخدامه بما يتفق بدقة مع التشريعات الدولية المتعلقة بأنشطة البعثات الدبلوماسية. سفارتنا في روسيا لا تقوم بأنشطة اقتصادية".
وفي وقت سابق من اليوم، علّقت وزارة الخارجية الروسية، على التقارير التي تفيد بتحويل سفارة مولدوفا لدى روسيا إلى فندق، أن هذا يعد خرقا للأعراف والعلاقات الدبلوماسية.
وقالت الخارجية الروسية للصحفيين: "إذا تأكدت صحة هذه المعلومات، فإننا نتحدث عن انتهاك لاتفاقية العلاقات الدبلوماسية".
في وقت سابق، ظهرت معلومات في وسائل الإعلام عن إمكانية تنظيم أنشطة تجارية على أراضي سفارة مولدوفا في روسيا.