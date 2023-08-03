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https://sputnikarabic.ae/20230803/الشرطة-الأردنية-تعتقل-شخصين-أطلقا-عيارات-نارية-في-حفل-تخرج-بالبلقاء-1079745793.html
الشرطة الأردنية تعتقل شخصين أطلقا عيارات نارية في حفل تخرج بالبلقاء
الشرطة الأردنية تعتقل شخصين أطلقا عيارات نارية في حفل تخرج بالبلقاء
ألقت الشرطة الأردنية القبض على مجموعة أفراد أطلقوا النار في عدد من الأفراح وحفلات التخرج. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T08:35+0000
2023-08-03T08:35+0000
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ونقلت وكالة "عمون" عن مدير شرطة البلقاء العميد جمعة الحمايدة، أنه تم ضبط عدد من مطلقي العيارات النارية، حيث توجهت المجموعات المختصة إلى موقع أحد حفلات التخرج التي شهدت إطلاق للعيارات النارية، حيث تم توقيف الخريج ووالده.واعتقلت الشرطة كذلك شخصين أطلقا العيارات النارية في الحفل وتم توقيفهما من قبل الحاكم الإداري واتخاذ الإجراء القانوني اللازم، كما تم ضبط الأسلحة المستخدمة.وأضاف الحمايدة أن أفراد الشرطة المجتمعية زاروا القائمين على الحفل وتم توعيتهم بضرورة عدم إطلاق العيارات النارية والالتزام بسلامة الحضور وأفراد المجتمع، إلا أنه ورغم التوعية والتنبيه شهد ذلك الحفل إطلاق للعيارات النارية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية.وشدد مدير شرطة البلقاء على أن هناك برامج توعوية وزيارات ميدانية للمنتديات والتجمعات لتعزيز دعوات الحد من هذه الظاهرة التي تهدد حياة الناس الآمنين.
https://sputnikarabic.ae/20230802/قانون-الجرائم-الإلكترونية-في-الأردن-مخاوف-حقوقية-وحماية-حكومية-1079736924.html
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العالم العربي, أخبار الأردن, أحداث الأردن, الأخبار
العالم العربي, أخبار الأردن, أحداث الأردن, الأخبار

الشرطة الأردنية تعتقل شخصين أطلقا عيارات نارية في حفل تخرج بالبلقاء

08:35 GMT 03.08.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI الشرطة الأردنية
الشرطة الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI
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ألقت الشرطة الأردنية القبض على مجموعة أفراد أطلقوا النار في عدد من الأفراح وحفلات التخرج.
ونقلت وكالة "عمون" عن مدير شرطة البلقاء العميد جمعة الحمايدة، أنه تم ضبط عدد من مطلقي العيارات النارية، حيث توجهت المجموعات المختصة إلى موقع أحد حفلات التخرج التي شهدت إطلاق للعيارات النارية، حيث تم توقيف الخريج ووالده.
واعتقلت الشرطة كذلك شخصين أطلقا العيارات النارية في الحفل وتم توقيفهما من قبل الحاكم الإداري واتخاذ الإجراء القانوني اللازم، كما تم ضبط الأسلحة المستخدمة.
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أمس, 20:58 GMT
وأضاف الحمايدة أن أفراد الشرطة المجتمعية زاروا القائمين على الحفل وتم توعيتهم بضرورة عدم إطلاق العيارات النارية والالتزام بسلامة الحضور وأفراد المجتمع، إلا أنه ورغم التوعية والتنبيه شهد ذلك الحفل إطلاق للعيارات النارية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وشدد مدير شرطة البلقاء على أن هناك برامج توعوية وزيارات ميدانية للمنتديات والتجمعات لتعزيز دعوات الحد من هذه الظاهرة التي تهدد حياة الناس الآمنين.
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