https://sputnikarabic.ae/20230709/الأردن-يعلن-مقتل-3-مطلوبين-في-قضايا-إرهاب-أحدهم-متورط-في-قتل-عميد-شرطة-1078881772.html

الأردن يعلن مقتل 3 مطلوبين في قضايا إرهاب... أحدهم متورط في قتل عميد شرطة

الأردن يعلن مقتل 3 مطلوبين في قضايا إرهاب... أحدهم متورط في قتل عميد شرطة

أعلن الأردن، اليوم الأحد، مقتل 3 مطلوبين خطرين في قضايا إرهاب، وذلك خلال اشتباك مسلح مع قوة أمنية خاصة. 09.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-09T11:36+0000

2023-07-09T11:36+0000

2023-07-09T11:42+0000

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وأفاد المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، بأن "اثنين من الثلاثة المطلوبين كانا قد فرا من أحد مراكز الإصلاح والتأهيل في الأيام الماضية، بينما الشخص الثالث هو مطلوب رئيسي في خلية الحسينية الإرهابية واستشهاد العميد الدلابيح، ومطلوب بعدة قضايا إرهابية أخرى، وشقيق أحد الفارين من مركز الإصلاح والتأهيل"، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وفي العام الماضي، قتل مدير شرطة محافظة معان، العميد عبد الرزاق الدلابيح، بعيار ناري في الرأس، بعد إضرابات جرت احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، والتي بدأت بسائقي الشاحنات، الذين انضم إليهم سائقو سيارات أجرة وحافلات عمومية أحيانا.وأضاف المتحدث أن "فرق تحقيق ومراقبة عملت لأيام متواصلة لحين تحديد مكان وجود المطلوبين والفارين ومداهمتهم على الشريط الحدودي الجنوبي الشرقي للمملكة".وأشار إلى أن "التحقيقات أكدت أن المطلوبين مسلحين، ويستخدمون إحدى السيارات ويتحركون في نطاق مناطق صحراوية جنوبي شرقي المملكة".وأكد أنه لم تقع أي إصابات بصفوف القوة الأمنية، خلال الاشتباك المسلح مع الثلاثة المطلوبين في قضايا إرهاب.وتابع المتحدث باسم مديرية الأمن العام الأردنية، أن لجنة التحقيق المشكلة تجري تحقيقا في حادثة فرار النزيلين، من بين الثلاثة المطلوبين في قضايا إرهابية، والذين قتلوا اليوم الأحد، من أجل "محاسبة أي مقصر أو مهمل في الحادثة".

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أخبار الأردن, العالم, العالم العربي, الأخبار, أحداث الأردن