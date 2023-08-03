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المجلس العسكري في النيجر يبطل اتفاقيات عسكرية موقعة مع فرنسا
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230803/القوات-الأوكرانية-تواجه-كثافة-هائلة-في-حقول-الألغام-أثناء-الهجوم-المضاد--1079776100.html
القوات الأوكرانية تواجه كثافة هائلة في حقول الألغام أثناء الهجوم المضاد
القوات الأوكرانية تواجه كثافة هائلة في حقول الألغام أثناء الهجوم المضاد
كشفت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن ممثلين في سلطات كييف، يوم الخميس، أن أوكرانيا واجهت كثافة "لا تصدق" في حقول الألغام أثناء محاولتها شن الهجوم المضاد. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T23:46+0000
2023-08-03T23:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الجيش الأوكراني يحاول بصعوبة اختراق الخطوط الدفاعية الروسية، حيث تعيق فخاخ الدبابات وحقول الألغام التقدم، فيما وصف مسؤول أوكراني كثافة الألغام بأنها "لا تصدق".وفي الوقت نفسه، نقلت القناة التلفزيونية أن "السلطات الأوكرانية تواصل خفض التوقعات بإحراز تقدم" في هجومها المضاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230803/المخابرات-الأوكرانية-تبرر-فشل-الهجوم-الأوكراني-المضاد-وتكشف-السبب--1079749467.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تواجه كثافة هائلة في حقول الألغام أثناء الهجوم المضاد

23:46 GMT 03.08.2023
© Sputnikقاذفة اللهب الروسية "سولنتسيبيك" تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
قاذفة اللهب الروسية سولنتسيبيك تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© Sputnik
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن ممثلين في سلطات كييف، يوم الخميس، أن أوكرانيا واجهت كثافة "لا تصدق" في حقول الألغام أثناء محاولتها شن الهجوم المضاد.
واشنطن - سبوتنيك. وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الجيش الأوكراني يحاول بصعوبة اختراق الخطوط الدفاعية الروسية، حيث تعيق فخاخ الدبابات وحقول الألغام التقدم، فيما وصف مسؤول أوكراني كثافة الألغام بأنها "لا تصدق".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المخابرات الأوكرانية تبرر فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكشف السبب
09:46 GMT
وفي الوقت نفسه، نقلت القناة التلفزيونية أن "السلطات الأوكرانية تواصل خفض التوقعات بإحراز تقدم" في هجومها المضاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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