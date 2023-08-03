https://sputnikarabic.ae/20230803/المحكمة-تطلق-سراح-ترامب-في-قضية-التدخل-في-انتخابات-2020--1079774855.html
المحكمة تطلق سراح ترامب في قضية التدخل في انتخابات 2020
المحكمة تطلق سراح ترامب في قضية التدخل في انتخابات 2020
قررت محكمة فيدرالية في واشنطن، مساء يوم الخميس، إطلاق سراح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية التدخل في انتخابات عام 2020 واقتحام الكونغرس. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T21:19+0000
2023-08-03T21:19+0000
2023-08-03T21:28+0000
ترامب
ترامب
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الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وحسبما ذكر مراسل وكالة "سبوتنيك": "لم تصر النيابة على اعتقال رئيس البيت الأبيض السابق، مشيرة إلى أنه يجب أن يلتزم بالحضور عند الاستدعاء واحترام القوانين".وأيدت المحكمة هذا المطلب، بعد ذلك وافق ترامب بنفسه على الشروط المطروحة، حيث من بينها تسليم نفسه في حالة صدور قرار اتهام.كما مُنع الرئيس السابق من مناقشة تفاصيل القضية مع أي شخص غير محاميه.ودفع ترامب، اليوم الخميس، ببراءته في جميع التهم الأربع الموجهة إليه من قبل قاضٍ فيدرالي، وذلك في إطار محاكمته في أحداث اقتحام الكابيتول، في 6 كانون الثاني/ يناير2021.وقال ترامب إنه "غير مذنب" في تهمة التحريض على اقتحام الكابيتول ومحاولة تغيير الانتخابات الرئاسية عام 2020، والتآمر على الدولة وعرقلة إجراءات حكومية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ترامب، أنه مستعد للاعتقال بتهمة اقتحام مبنى الـ"كابيتول".وكتب ترامب: "أنا ذاهب إلى واشنطن ليتم اعتقالي لتحدي انتخابات مزورة ومسروقة، إنه لشرف عظيم أن يتم اعتقالي من أجل ذلك".وتضمنت التهم الموجهة إلى ترامب اتهامًا واحدًا بالتآمر للتحايل على الولايات المتحدة، وتهمة أخرى بالتآمر لعرقلة إجراء رسمي، بالإضافة إلى تهمة التدخل ومحاولة التدخل في إجراء رسمي، وتهمة أخيرة تتعلق بالتآمر ضد الحقوق.يذكر أن مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق المنتمي إلى الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، اقتحمت، في الـ 6 من يناير2021، مبنى الكابيتول، خلال جلسة الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن.
https://sputnikarabic.ae/20230803/ترامب-يدفع-ببراءته-في-تهمة-التحريض-على-اقتحام-الـكابيتول-1079774383.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
ترامب, ترامب, دونالد ترامب, خطط ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, ترامب, دونالد ترامب, خطط ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
المحكمة تطلق سراح ترامب في قضية التدخل في انتخابات 2020
21:19 GMT 03.08.2023 (تم التحديث: 21:28 GMT 03.08.2023) تابعنا عبر
قررت محكمة فيدرالية في واشنطن، مساء يوم الخميس، إطلاق سراح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية التدخل في انتخابات عام 2020 واقتحام الكونغرس.
وحسبما ذكر مراسل وكالة "سبوتنيك
": "لم تصر النيابة على اعتقال رئيس البيت الأبيض السابق، مشيرة إلى أنه يجب أن يلتزم بالحضور عند الاستدعاء واحترام القوانين".
وأيدت المحكمة هذا المطلب، بعد ذلك وافق ترامب بنفسه على الشروط المطروحة، حيث من بينها تسليم نفسه في حالة صدور قرار اتهام.كما مُنع الرئيس السابق من مناقشة تفاصيل القضية مع أي شخص غير محاميه.
ودفع ترامب، اليوم الخميس، ببراءته في جميع التهم الأربع الموجهة
إليه من قبل قاضٍ فيدرالي، وذلك في إطار محاكمته في أحداث اقتحام الكابيتول، في 6 كانون الثاني/ يناير2021.
وقال ترامب إنه "غير مذنب" في تهمة التحريض على اقتحام الكابيتول ومحاولة تغيير الانتخابات الرئاسية عام 2020، والتآمر على الدولة وعرقلة إجراءات حكومية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ترامب، أنه مستعد للاعتقال
بتهمة اقتحام مبنى الـ"كابيتول".
وكتب ترامب: "أنا ذاهب إلى واشنطن ليتم اعتقالي لتحدي انتخابات مزورة ومسروقة، إنه لشرف عظيم أن يتم اعتقالي من أجل ذلك".
وتضمنت التهم الموجهة إلى ترامب اتهامًا واحدًا بالتآمر للتحايل على الولايات المتحدة، وتهمة أخرى بالتآمر لعرقلة إجراء رسمي، بالإضافة إلى تهمة التدخل ومحاولة التدخل في إجراء رسمي، وتهمة أخيرة تتعلق بالتآمر ضد الحقوق.
يذكر أن مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق
المنتمي إلى الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، اقتحمت، في الـ 6 من يناير2021، مبنى الكابيتول، خلال جلسة الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن.