عربي
الهند تنفي معارضتها لتوسع مجموعة "بريكس"
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230803/سعودية-تعود-لفصول-الدراسة-بعمر-الـ-110-أعوام-وابنها-يروي-فيديو-1079758735.html
"سعودية" تعود لفصول الدراسة بعمر الـ 110 أعوام.. وابنها يروي.. فيديو
"سعودية" تعود لفصول الدراسة بعمر الـ 110 أعوام.. وابنها يروي.. فيديو
أكدت إدارة التعليم السعودية، اليوم الخميس، أن المواطنة السعودية المعمرة، نوضاء القحطاني، لم يمنعها عمرها 110 سنوات من الالتحاق بالحملة الصيفية للتوعية، ومحو... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T12:29+0000
2023-08-03T12:29+0000
مجتمع
السعودية
الأخبار
وزارة التعليم السعودية
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/01/1046420434_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_627de61a2bf44f0d37c7f05647e157e4.jpg
ونشرت الإدارة التعليمية السعودية شريطا فيديو للقحطاني وهي تدرس في عمر الـ 110، مسجلة رغبتها في إكمال الدراسة ومحو الأمية، وتحقيق حلمها في التعليم معتبرة أن العمر مجرد "رقم".وأعربت نوضاء القحطاني عن رضاها وشكرها للنظام السعودي ولقادته على الجهود المبذولة في محو الأمية.ونقلت قناة العربية، مساء اليوم الخميس، عن محمد مسفر الكحلاء القحطاني، ابن المعمرة أن "والدتي تعيش في الأمواه أحد المراكز التابعة لمنطقة عسير، وقد تم تسجيلها في صيف هذا العام للدراسة، وشعرت والدتي بالسعادة لهذه الفرصة للتعليم، والتي حرصت عليها لتعلم أمور دينها، وشاركت زميلاتها من كبيرات السن متعة التعلم والعلم، حيث تعود من الدرس وهي تشعر بالسعادة، وتقوم بالكتابة وقراءة القرآن، وتثمن للحكومة هذه الفرصة".ومن جانبه، أعلن مدير الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي بتعليم بيشة السعودية، خالد الصاري، انطلاق أعمال الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في مدينته، والتي تهدف إلى محو الأمية لدى المواطنين والمواطنات.
https://sputnikarabic.ae/20230521/زوجة-ولي-العهد-السعودي-تعلن-إطلاق-مركز-علمي-في-الرياض-فيديو-1077284564.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/01/1046420434_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3cfa578a04f5956cf7aee93358d81c51.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, الأخبار, وزارة التعليم السعودية, منوعات
السعودية, الأخبار, وزارة التعليم السعودية, منوعات

"سعودية" تعود لفصول الدراسة بعمر الـ 110 أعوام.. وابنها يروي.. فيديو

12:29 GMT 03.08.2023
© AP Photo / Hani Mohammedموظفة مدرسة ابتدائية تقوم بتعقيم فصل دراسي قبل بدء العام الدراسي في مدينة صنعاء، اليمن 29 أغسطس 2020
موظفة مدرسة ابتدائية تقوم بتعقيم فصل دراسي قبل بدء العام الدراسي في مدينة صنعاء، اليمن 29 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Hani Mohammed
تابعنا عبرTelegramNabd
أكدت إدارة التعليم السعودية، اليوم الخميس، أن المواطنة السعودية المعمرة، نوضاء القحطاني، لم يمنعها عمرها 110 سنوات من الالتحاق بالحملة الصيفية للتوعية، ومحو الأمية.
ونشرت الإدارة التعليمية السعودية شريطا فيديو للقحطاني وهي تدرس في عمر الـ 110، مسجلة رغبتها في إكمال الدراسة ومحو الأمية، وتحقيق حلمها في التعليم معتبرة أن العمر مجرد "رقم".
وأعربت نوضاء القحطاني عن رضاها وشكرها للنظام السعودي ولقادته على الجهود المبذولة في محو الأمية.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
مجتمع
زوجة ولي العهد السعودي تعلن إطلاق مركز "علمي" في الرياض... فيديو
21 مايو, 15:37 GMT
ونقلت قناة العربية، مساء اليوم الخميس، عن محمد مسفر الكحلاء القحطاني، ابن المعمرة أن "والدتي تعيش في الأمواه أحد المراكز التابعة لمنطقة عسير، وقد تم تسجيلها في صيف هذا العام للدراسة، وشعرت والدتي بالسعادة لهذه الفرصة للتعليم، والتي حرصت عليها لتعلم أمور دينها، وشاركت زميلاتها من كبيرات السن متعة التعلم والعلم، حيث تعود من الدرس وهي تشعر بالسعادة، وتقوم بالكتابة وقراءة القرآن، وتثمن للحكومة هذه الفرصة".
ومن جانبه، أعلن مدير الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي بتعليم بيشة السعودية، خالد الصاري، انطلاق أعمال الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في مدينته، والتي تهدف إلى محو الأمية لدى المواطنين والمواطنات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала