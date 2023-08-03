https://sputnikarabic.ae/20230803/سعودية-تعود-لفصول-الدراسة-بعمر-الـ-110-أعوام-وابنها-يروي-فيديو-1079758735.html
"سعودية" تعود لفصول الدراسة بعمر الـ 110 أعوام.. وابنها يروي.. فيديو
"سعودية" تعود لفصول الدراسة بعمر الـ 110 أعوام.. وابنها يروي.. فيديو
أكدت إدارة التعليم السعودية، اليوم الخميس، أن المواطنة السعودية المعمرة، نوضاء القحطاني، لم يمنعها عمرها 110 سنوات من الالتحاق بالحملة الصيفية للتوعية، ومحو... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T12:29+0000
2023-08-03T12:29+0000
2023-08-03T12:29+0000
مجتمع
السعودية
الأخبار
وزارة التعليم السعودية
منوعات
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ونشرت الإدارة التعليمية السعودية شريطا فيديو للقحطاني وهي تدرس في عمر الـ 110، مسجلة رغبتها في إكمال الدراسة ومحو الأمية، وتحقيق حلمها في التعليم معتبرة أن العمر مجرد "رقم".وأعربت نوضاء القحطاني عن رضاها وشكرها للنظام السعودي ولقادته على الجهود المبذولة في محو الأمية.ونقلت قناة العربية، مساء اليوم الخميس، عن محمد مسفر الكحلاء القحطاني، ابن المعمرة أن "والدتي تعيش في الأمواه أحد المراكز التابعة لمنطقة عسير، وقد تم تسجيلها في صيف هذا العام للدراسة، وشعرت والدتي بالسعادة لهذه الفرصة للتعليم، والتي حرصت عليها لتعلم أمور دينها، وشاركت زميلاتها من كبيرات السن متعة التعلم والعلم، حيث تعود من الدرس وهي تشعر بالسعادة، وتقوم بالكتابة وقراءة القرآن، وتثمن للحكومة هذه الفرصة".ومن جانبه، أعلن مدير الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي بتعليم بيشة السعودية، خالد الصاري، انطلاق أعمال الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في مدينته، والتي تهدف إلى محو الأمية لدى المواطنين والمواطنات.
https://sputnikarabic.ae/20230521/زوجة-ولي-العهد-السعودي-تعلن-إطلاق-مركز-علمي-في-الرياض-فيديو-1077284564.html
السعودية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, الأخبار, وزارة التعليم السعودية, منوعات
السعودية, الأخبار, وزارة التعليم السعودية, منوعات
"سعودية" تعود لفصول الدراسة بعمر الـ 110 أعوام.. وابنها يروي.. فيديو
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أكدت إدارة التعليم السعودية، اليوم الخميس، أن المواطنة السعودية المعمرة، نوضاء القحطاني، لم يمنعها عمرها 110 سنوات من الالتحاق بالحملة الصيفية للتوعية، ومحو الأمية.
ونشرت الإدارة التعليمية السعودية شريطا فيديو للقحطاني وهي تدرس في عمر الـ 110، مسجلة رغبتها في إكمال الدراسة ومحو الأمية، وتحقيق حلمها في التعليم معتبرة أن العمر مجرد "رقم".
وأعربت نوضاء القحطاني عن رضاها وشكرها للنظام السعودي
ولقادته على الجهود المبذولة في محو الأمية.
ونقلت قناة
العربية، مساء اليوم الخميس، عن محمد مسفر الكحلاء القحطاني، ابن المعمرة أن "والدتي تعيش في الأمواه أحد المراكز التابعة لمنطقة عسير، وقد تم تسجيلها في صيف هذا العام للدراسة، وشعرت والدتي بالسعادة لهذه الفرصة للتعليم، والتي حرصت عليها لتعلم أمور دينها، وشاركت زميلاتها من كبيرات السن متعة التعلم والعلم
، حيث تعود من الدرس وهي تشعر بالسعادة، وتقوم بالكتابة وقراءة القرآن، وتثمن للحكومة هذه الفرصة".
ومن جانبه، أعلن مدير الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي بتعليم بيشة السعودية، خالد الصاري، انطلاق أعمال الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في مدينته، والتي تهدف إلى محو الأمية لدى المواطنين والمواطنات.