https://sputnikarabic.ae/20230803/قادة-7-دول-أفريقية-يتفقون-مع-بوتين-على-مواصلة-مناقشة-مبادرة-السلام-حول-أوكرانيا-1079773634.html

قادة 7 دول أفريقية يتفقون مع بوتين على مواصلة مناقشة مبادرة السلام حول أوكرانيا

قادة 7 دول أفريقية يتفقون مع بوتين على مواصلة مناقشة مبادرة السلام حول أوكرانيا

اتفق قادة 7 دول أفريقية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مواصلة مناقشة مبادرة السلام الخاصة بأوكرانيا. 03.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-03T20:06+0000

2023-08-03T20:06+0000

2023-08-03T20:06+0000

روسيا

أفريقيا

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ووفقًا لبيان صدر عن مكتب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الخميس: "ناقش قادة الدول السبع والرئيس الروسي مبادرة السلام الأفريقية بشأن أوكرانيا في قمة عقدت في سان بطرسبورغ، يوم 28 يوليو(تموز)".وأضاف البيان: "اتفق القادة على مواصلة الحوار بشأن مبادرة السلام الأفريقية لفتح باب السلام".وتابع البيان: "دعا القادة إلى اتخاذ خطوات محددة لإزالة العقبات التي تعترض صادرات الحبوب والأسمدة الروسية، ما يسمح باستئناف التنفيذ الكامل لمبادرة حبوب البحر الأسود (صفقة الحبوب)".يذكر أن وفدًا يمثل 7 دول أفريقية، ضم رؤساء زامبيا، وجزر القمر، والسنغال، وجنوب أفريقيا، ورئيس وزراء مصر بالإضافة إلى ممثلين عن جمهورية الكونغو وأوغندا، زار كييف، في 16 حزيران/ يونيو الماضي، وعقد محادثات مع الرئيس الأوكراني بهدف التوصل إلى تسوية الأزمة الأوكرانية.واستقبل الرئيس بوتين في اليوم التالي، 17 يونيو الماضي، الوفد في سان بطرسبورغ.وعرض رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، نيابة عن الوفد، خطة تضم 10 بنود يمكنها وضع أساس لعملية السلام في أوكرانيا.واختتمت،يوم الجمعة الماضية، في سان بطرسبرغ، أعمال قمة ومنتدى "روسيا - أفريقيا"، بالاتفاق على الإعلان الختامي للقمة.وشارك في القمة العديد من قادة الدول الأفريقية، وفي مقدمتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

https://sputnikarabic.ae/20230729/الكرملين-يجري-إعداد-بيان-حول-اجتماع-بوتين-وقادة-أفارقة-بشأن-أوكرانيا-1079536170.html

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