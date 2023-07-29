https://sputnikarabic.ae/20230729/بوتين-يتعهد-لرئيس-جنوب-أفريقيا-بدعمه-لتنظيم-قمة-بريكس-على-أعلى-مستوى-1079534641.html
بوتين يتعهد لرئيس جنوب أفريقيا بدعمه لتنظيم قمة "بريكس" على أعلى مستوى
بوتين يتعهد لرئيس جنوب أفريقيا بدعمه لتنظيم قمة "بريكس" على أعلى مستوى
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، عن ثقته في أن قمة "بريكس" المقبلة ستعقد على أعلى مستوى، متعهدا بأن روسيا ستفعل كل شيء لدعم جنوب أفريقيا، التي... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T10:09+0000
2023-07-29T10:09+0000
2023-07-29T10:09+0000
روسيا
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وقال بوتين في اجتماع مع نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا: "نحن نتفاعل بشكل وثيق وبناء في إطار هذه المنظمة من أجل تعميق الشراكة الاستراتيجية بين دولها الخمس بأكملها".وأضاف "أنا واثق من أن الاجتماع الذي تحضرون له الآن سيعقد على أعلى مستوى".وتابع الرئيس الروسي "سنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك ودعمك".وكان بوتين، قد قرر المشاركة في قمة "بريكس" عبر الفيديو، بينما سيترأس وزير الخارجية سيرغي لافروف وفد روسيا نيابة عن الرئيس الروسي.وستعقد القمة في جوهانسبرغ، يومي 22 و24 أغسطس/ آب المقبل، وسيحضر الحدث قادة الصين والبرازيل والهند.ومجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
https://sputnikarabic.ae/20230729/تفاعل-واسع-على-ردة-فعل-بوتين-تجاه-مخالفة-زعيم-أفريقي-للبروتوكول-فيديو-1079532764.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, جنوب أفريقيا, مجموعة بريكس, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, جنوب أفريقيا, مجموعة بريكس, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بوتين يتعهد لرئيس جنوب أفريقيا بدعمه لتنظيم قمة "بريكس" على أعلى مستوى
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، عن ثقته في أن قمة "بريكس" المقبلة ستعقد على أعلى مستوى، متعهدا بأن روسيا ستفعل كل شيء لدعم جنوب أفريقيا، التي تترأس المنظمة هذا العام.
وقال
بوتين في اجتماع مع نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا: "نحن نتفاعل بشكل وثيق وبناء في إطار هذه المنظمة من أجل تعميق الشراكة الاستراتيجية بين دولها الخمس بأكملها".
وأضاف "أنا واثق من أن الاجتماع الذي تحضرون له الآن سيعقد على أعلى مستوى".
وتابع الرئيس الروسي "سنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك ودعمك".
وكان بوتين، قد قرر المشاركة في قمة "بريكس" عبر الفيديو، بينما سيترأس وزير الخارجية سيرغي لافروف وفد روسيا نيابة عن الرئيس الروسي.
وستعقد القمة في جوهانسبرغ، يومي 22 و24 أغسطس/ آب المقبل، وسيحضر الحدث قادة الصين والبرازيل والهند.
ومجموعة "بريكس
" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.