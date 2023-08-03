https://sputnikarabic.ae/20230803/مجلس-التعاون-الخليجي-نؤكد-أهمية-الشراكة-مع-أمريكا-في-تعزيز-الأمن-البحري-في-المنطقة-1079762704.html
مجلس التعاون الخليجي: نؤكد أهمية الشراكة مع أمريكا في تعزيز الأمن البحري في المنطقة
مجلس التعاون الخليجي: نؤكد أهمية الشراكة مع أمريكا في تعزيز الأمن البحري في المنطقة
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، اليوم الخميس، على الأهمية البالغة للشراكة الاستراتيجية بين المجلس وأمريكا في تعزيز... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T13:42+0000
2023-08-03T13:42+0000
2023-08-03T13:42+0000
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وشدد في لقاء مع قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية والأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة، الفريق براد كوبر، في مقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة السعودية الرياض، على "أهمية هذا العمل المشترك في أمن الممرات المائية والملاحة البحرية، بما يضمن حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة لدول المنطقة والعالم"، وفقا لبيان من مجلس التعاون الخليجي.وأشار البديوي إلى أن "موضوع الأمن البحري من أهم المواضيع في إطار الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا"، لافتا في هذا السياق إلى أنه "تم تشكيل مجموعة عمل متخصصة لهذا الغرض، في عام 2015، تجتمع دوريا للاتفاق على الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الأمن البحري، كما أكدت ذلك القمم الخليجية - الأمريكية المتعاقبة، بما في ذلك القمة التي عقدت في جدة بالمملكة العربية السعودية في يوليو(تموز) 2022، والاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية الذي عُقد في يونيو(حزيران) 2023، الذي أكد أهمية دعم الحقوق والحريات الملاحية والجهود الجماعية للتصدي للتهديدات التي تستهدف أمن السفن عبر الممرات المائية في المنطقة".وأضاف بيان مجلس التعاون الخليجي أنه "جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المتعلقة بالأمن البحري بمنطقة الخليج العربي، وتعزيز التعاون الخليجي – الأمريكي والعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتأمين هذا الجانب".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجلس التعاون الخليجي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار
مجلس التعاون الخليجي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار
مجلس التعاون الخليجي: نؤكد أهمية الشراكة مع أمريكا في تعزيز الأمن البحري في المنطقة
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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، اليوم الخميس، على الأهمية البالغة للشراكة الاستراتيجية بين المجلس وأمريكا في تعزيز الأمن البحري في المنطقة، وتأمين حرية الملاحة البحرية والتدفق السلس للتجارة الدولية.
وشدد في لقاء مع قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية والأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة، الفريق براد كوبر، في مقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة السعودية الرياض، على "أهمية هذا العمل المشترك في أمن الممرات المائية والملاحة البحرية، بما يضمن حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة لدول المنطقة والعالم"، وفقا لبيان
من مجلس التعاون الخليجي.
وأشار البديوي إلى أن "موضوع الأمن البحري
من أهم المواضيع في إطار الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا"، لافتا في هذا السياق إلى أنه "تم تشكيل مجموعة عمل متخصصة لهذا الغرض، في عام 2015، تجتمع دوريا للاتفاق على الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الأمن البحري، كما أكدت ذلك القمم الخليجية - الأمريكية المتعاقبة، بما في ذلك القمة التي عقدت في جدة بالمملكة العربية السعودية في يوليو(تموز) 2022، والاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية الذي عُقد في يونيو(حزيران) 2023، الذي أكد أهمية دعم الحقوق والحريات الملاحية والجهود الجماعية للتصدي للتهديدات التي تستهدف أمن السفن عبر الممرات المائية في المنطقة".
وأضاف بيان مجلس التعاون الخليجي أنه "جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المتعلقة بالأمن البحري بمنطقة الخليج العربي، وتعزيز التعاون الخليجي – الأمريكي والعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتأمين هذا الجانب".